Nicușor Dan este la Summitul Flancului Estic din Polonia. Ce lideri europeni participă

Liderii Summitului Flancului Estic de la Gdansk. Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Nicușor Dan face joi o vizită în Polonia, unde participă la Summitul Flancului Estic ce se ține în orașul-port Gdansk.

Reporterul HotNews Rebecca Popescu transmite cele mai importante informații de acolo

Summitul Flancului Estic se ține la Primăria Gdansk, unde liderii europeni veniți la eveniment au ieșit înainte de întâlnire pentru o „fotografie de familie”.

Premierul Donald Tusk și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au fost aplaudați și felicitați de câțiva oameni care se aflau acolo.

În „fotografia de familie” care ilustrează acest articol apar: comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, președintele României, Nicușor Dan, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Potrivit programului, după discuții, în jurul orei 15:00, ora României, vor avea loc declarații de presă comune ale liderilor prezenți la Summitul Flancului Estic.

După-amiază, la ora 16:30, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone.

Întâlnirea vine după ce, în urmă cu șase zile, pe 19 iunie, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a domnului Lech Wałęsa.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce domnului Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone.”