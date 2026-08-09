Nicușor Dan „este preocupat și în contact permanent cu liderii politici” pentru depășirea crizei, spune consilierul său: „Problema este în altă parte”

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat că nu Cotroceniul este vinovat pentru blocajul de pe scena politică, ci partidele politice, care „și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe”.

Tomac a fost prima propunere a lui Nicușor Dan pentru a conduce viitorul guvern, însă în cele din urmă acesta și-a depus mandatul încredințat de președinte, deoarece nu dispunea de susținerea necesară pentru a trece cu succes de votul din Parlament.

România nu are un guvern cu puteri depline din 5 mai, când cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, după decizia social-democraților de a-i retrage sprijinul politic.

„Președintele este preocupat și în contact permanent cu liderii politici pentru a depăși această criză politică prin care trecem și pentru care președintele a oferit două opțiuni până acum. Este momentul ca și partidele să renunțe la parte din condițiile autoimpuse și, evident, să găsim o soluție de compromis”, a declarat Eugen Tomac, duminică, la Antena 3.

„Problema” este la partide, spune Tomac

Întrebat cât poate România să mai aștepte, el a afirmat: „Eu cred că problema este în altă parte. Președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă care îl susține”.

Consilierul președintelui a spus că „ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe”, context în care a făcut apel la „foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment”.

„Credem că în clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident că în acea clipă vom avea și o nouă desemnare”, a continuat Eugen Tomac.

Ia Nicușor Dan în calcul o majoritate din care să facă parte și AUR? Răspunsul lui Tomac

Întrebat dacă ar putea președintele să ia în calcul un astfel de scenariu pentru depășirea crizei politice, Eugen Tomac a răspuns: „România are în Parlament partide politice care nu pun sub semnul întrebării atașamentul nostru față de Uniunea Europeană. România are în Parlament partide care cred în seriozitatea parteneriatului cu Statele Unite”.

„Eu cred că partidele pro-occidentale pot găsi o soluție de compromis pentru a da și mai departe un guvern funcțional țării. Partidele care au o agendă antinațională cred că trebuie să își demonstreze, în primul rând, că înțeleg ce înseamnă asumare și să renunțe la acest discurs demagogic și populist. Prin urmare, cred că logica în care ne aflăm este de a găsi o soluție serioasă, predictibilă pentru partenerii externi ai României”, a continuat Tomac.