Nicușor Dan exclude scenariul alegerilor anticipate. Ce spune despre o schimbare de premier

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi noaptea, că nu ia în calcul convocarea unor alegeri anticipate în cazul adâncirii disensiunilor din coaliția de guvernământ întrucât ar duce la o perioadă prelungită de instabilitate politică.

Întrebat cum vede scenariul unor alegeri anticipate în eventualitatea unei rupturi în interiorul coaliției, Nicușor Dan a răspuns:

„Îl exclud. Teoretic, multe se pot întâmpla. Dat fiind contextul pe care îl traversăm, este ultimul lucru la care să ne gândim – o perioadă lungă de instabilitate”.

Totodată, președintele s-a arătat reținut în ce privește o posibilă schimbare de premier, înainte de rotativa programată pentru anul viitor.

„Suntem într-o situație mai bună acum decât eram de dimineață. Trebuie să vedem partea bună a paharului”, a spus Nicușor Dan, referindu-se la disputele din coaliție legate de buget.

„Sprijinul premierului i-l dă majoritatea parlamentară, îmi doresc ca acest sprijin să continue mult timp încolo”, a adăugat președintele.

El a apreciat că actuala coaliție este una funcțională, chiar dacă deciziile se iau greu.

„Toți ne-am dori ca deciziile să fie luate mai repede, ca zgomotul public să fie mai mic, dar dincolo de toate aceste neajunsuri, pe deciziile normative precum legea bugetului, legea pe administrație, vedem că, într-un timp mai mare decât ne-am dori, se ajunge la un consens”, a mai spus Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, după ședința Consiliului European.