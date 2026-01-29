Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri acumulate. A scăzut puterea de cumpărare / Ce spune despre riscul creșterilor de taxe

„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției”, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Digi24, întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare. Șeful statului a vorbit și despre situația economică, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a românilor.

Întrebat despre stare de spirit a românilor, în prezent, șeful statului a spus: „Lucrul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România comparat cu UE și la întrebarea «credeți că taxele pe proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în UE» mulți români, între 60% – 70%, spuneau că sunt mai mari, deși în realitate ele sunt sensibil mai mici”.

„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a punctat președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre perspectivele economice ale românilor, în contextul în care există îngrijorări cu privire la impactul taxelor și impozitelor mărite și al scăderii puterii de cumpărare.

„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul, dar suntem aliniați pe faptul că și măsurile din iulie-august anul trecut, și măsurile care au intrat în vigoare anul acesta au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există niciun fel de perspectivă de majorări de taxe. Suntem mai bine decât ținta de reducere de deficit pe care Guvernul și-a asumat-o, există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoare colectare mai bună, deci pe macrofinanciar suntem mai bine decât estimăm. Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”, a spus șeful statului.

Alte precizări ale președintelui Dan despre impozite