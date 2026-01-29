Nicușor Dan: Există o stare de tensiune în societate, multe nemulțumiri acumulate. A scăzut puterea de cumpărare / Ce spune despre riscul creșterilor de taxe
„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției”, a afirmat joi seară președintele Nicușor Dan, într-un interviu la Digi24, întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare. Șeful statului a vorbit și despre situația economică, pe fondul scăderii puterii de cumpărare a românilor.
Întrebat despre stare de spirit a românilor, în prezent, șeful statului a spus: „Lucrul cel mai important este că a scăzut puterea de cumpărare. Dincolo de asta, ca și media, în opinia publică lucrurile par mai rele decât sunt. Am citit recent un sondaj legat de nivelul taxelor pe proprietate în România comparat cu UE și la întrebarea «credeți că taxele pe proprietate din România sunt mai mari sau mai mici decât în UE» mulți români, între 60% – 70%, spuneau că sunt mai mari, deși în realitate ele sunt sensibil mai mici”.
„Există o stare de tensiune în societate, există multe nemulțumiri care s-au acumulat și atunci cumva pe anumite aspecte, cum este funcționarea coaliției, cred că imaginea nu este perfectă”, a punctat președintele.
Nicușor Dan a fost întrebat și despre perspectivele economice ale românilor, în contextul în care există îngrijorări cu privire la impactul taxelor și impozitelor mărite și al scăderii puterii de cumpărare.
„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul, dar suntem aliniați pe faptul că și măsurile din iulie-august anul trecut, și măsurile care au intrat în vigoare anul acesta au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există niciun fel de perspectivă de majorări de taxe. Suntem mai bine decât ținta de reducere de deficit pe care Guvernul și-a asumat-o, există o reducere a ratei dobânzilor cu care ne împrumutăm, există o ușoare colectare mai bună, deci pe macrofinanciar suntem mai bine decât estimăm. Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”, a spus șeful statului.
Alte precizări ale președintelui Dan despre impozite
- „Cu impozitele locale e o discuție. Într-o lume perfectă n-ar trebui să existe nici impozite, nici taxe, dar nu suntem într-o lume perfectă. Oamenii nu văd asta în buzunarul lor acum, dar e un lucru bun că s-a redus acea taxă pe cifra de afaceri a marilor companii – asta înseamnă că există un stimulent pentru mari companii să vină în România, taxa asta le oprea.
- De asemenea, suntem în grafic cu OCDE, probabil că în vara acestui an o să intrăm în OCDE. Asta înseamnă un certificat pentru faptul că România este competitivă și o nouă invitație pentru companii să vină în România.
- (Despre impozitele pe proprietate) A fost o analiză. Toate lucrurile astea sunt decise la nivel de Guvern-Parlament. A fost o analiză pe deficit și cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit și o parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, o altă parte s-a redus prin majorare de taxe locale.
- Ești primar, ai promis niște lucruri în campanie, vrei să faci ce crezi că e bine. Eu cred că, și probabil o să supăr niște primari, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri mai mult decât ai avut în 2025.
- Sau o parte din aceste impozite locale vin la bugetul de stat sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit, astfel încât să nu fim în situația în care tai pe toate părțile în unele localități să dai mai mult.”