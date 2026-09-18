Nicușor Dan, în Ucraina, despre clasa cu predare în limba română închisă în Orlivka: MAE a deschis o anchetă. Ce i-a răspuns Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României a deschis o investigaţie în cazul şcolii din localitatea Orlivka din regiunea Odesa, unde o clasă I cu predare în limba română a fost închisă după numai patru zile de la înființare.

Șeful statului a afirmat, în cadrul conferinţei de presă susţinută la finalul Summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, că „s-au înregistrat progrese remarcabile în relaţiile noastre bilaterale în ceea ce priveşte minoritatea română”, subliniind că „şcolile româneşti vor rămâne aşa cum sunt”, potrivit Agerpres.

„În primul rând, a fost anul în care, printr-un decret oficial în Ucraina, limba română a putut fi celebrată la data de 31 august, așa cum o făceau deja România și Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan.

El a amintit și reluarea activității comisiei bilaterale privind minoritățile din cele două state. Potrivit președintelui român, unul dintre principalele obiective ale comisiei este evaluarea situației școlilor cu predare în limba maternă.

Nicușor Dan a menționat și reluarea acordării burselor pentru elevii români din Ucraina, după ce acestea fuseseră suspendate timp de „2-3 ani”.

„Aşadar, se profilează o reformă educaţională în Ucraina – despre care preşedintele Zelenski va oferi mai multe detalii -, însă am convenit ca şcolile româneşti să îşi păstreze structura actuală, beneficiind totodată de sprijin din partea statului român pentru a funcţiona în condiţii optime.

Cât despre situaţia de la Orlivka, aceasta face în prezent obiectul unei anchete desfăşurate de Ministerul nostru al Afacerilor Externe, în colaborare cu Ambasada Ucrainei la Bucureşti, urmând să vă furnizăm toate detaliile de îndată ce investigaţia va fi finalizată”, a explicat Nicuşor Dan.

Zelenski: „Decizia de bază rămâne fermă. Nimic nu poate fi închis”

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis că au existat „situaţii izolate” de închidere a şcolilor cu predare în limba română, dar a precizat că astfel de cazuri au fost soluţionate. Liderul de la Kiev a dat asigurări că şcolile româneşti nu se vor închide.

„Decizia adoptată a ţinut cont de starea de război; de la debutul conflictului în Ucraina, au existat într-adevăr anumite situaţii izolate, însă le-am stopat imediat, stabilind că pe durata stării de război nu se poate închide nicio instituţie. Prin urmare, dacă există aspecte problematice sau deţineţi informaţii în acest sens, v-am fi recunoscători să le împărtăşiţi imediat cu noi. Asta înseamnă că la nivel local pot exista anumite decizii pe care Guvernul, prim-ministrul sau Ministerul Educaţiei nu le pot controla în totalitate, ceea ce este de înţeles, dat fiind rolul autorităţilor şi al puterii locale, însă decizia de bază rămâne fermă: nimic nu poate fi închis. Aşadar, pentru orice astfel de cazuri menţinem o legătură strânsă prin intermediul Ministerului nostru al Afacerilor Externe şi al misiunilor diplomatice de aici, astfel încât să putem gestiona eficient orice situaţie”, a spus liderul de la Kiev.

99% din locuitori sunt etnici români, potrivit TVR Info. Localitatea se află într-o zonă de frontieră vizată frecvent de atacurile Rusiei, la granița cu România și lângă porturile dunărene ale Ucrainei.