Președintele Nicușor Dan, vizită oficială azi în Ucraina pentru primul Summit Carpatic

Președintele Nicușor Dan deschide astăzi, alături de Volodimir Zelenski, lucrările Forumului Economic din Ucraina, o platformă ce reunește opt țări din regiune.

La o zi după ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, Nicușor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei.

Pe traseul spre Ucraina, șeful statului a oprit joi seară în județul Suceava, unde a înnoptat și a vizitat Mănăstirea Dragomirna.

Ce este Inițiativa pentru Integrare Carpatică

Forumul Economic din Ucraina îşi propune să reunească reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potenţialului economic al regiunii carpatice, creşterea atractivităţii pentru investiţii, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi îmbunătăţirea coeziunii în regiunea carpatică.

Preşedintele Nicuşor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională, potrivit sursei citate, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.