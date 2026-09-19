Nicușor Dan, la Bistrița: „Pare că suntem în preajma apocalipsei”. Apel în ziua în care a spus că semnează decretul de premier

„Nu spun că totul este perfect. Dar să ne uităm cu echilibru”, a fost îndemnul făcut sâmbătă de președintele Nicușor Dan la Bistrița.

Prezent la inaugurarea lucrărilor de extindere, modernizare și digitalizare ale Spitalului Clinic Județean de Urgență, în ziua în care a spus că va semna decretul pentru premierul Siegfried Mureșan, șeful statului a declarat:

„Nu vreau să vorbesc despre sistemul medical. Vreau să spun un lucru. Cred că e important în zilele astea”.

El a îndemnat „să ne bucurăm când avem succese și să ne uităm la noi cu echilibru”. „Pare că dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa”, a spus el.

Președintele a continuat: „Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem”.

„Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese”, a punctat șeful statului, dând ca exemplu proiectul de modernizare a spitalului, unde echipele s-au încadrat în termenul limită și au atras fonduri europene.

Nicușor Dan a amintit că a participat vineri la un summit în Ucraina, unde președintele Serbiei s-a declarat impresionat de realizările României din ultimii 20 de ani.

„Toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Am fi putut să facem drumul ăsta mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect. Dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri. Felicitări încă o dată”, a conchis președintele.

Șeful statului va participa la Via Transilvanica Business Fest la Piatra Fântânele, iar la ora 11:00 va fi prezent la evenimentul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, potrivit Administrației Prezidențiale.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat vineri că va semna decretul de desemnare a lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier sâmbătă, la Bistriţa.

Alocuțiunea președintelui Nicușor Dan de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița va fi transmisă live.

Ce șanse are Siegfried Mureșan

Joi seara, după ce a discutat cu partidele timp de aproape șase ore, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de premier.

Acum, președintele mai trebuie doar să semneze decretul de desemnare, iar din momentul în care acesta va fi publicat în Monitorul Oficial vor începe să se scurgă cele 10 zile în care Siegfried Mureșan are timp să își negocieze majoritatea.

Apoi, dacă nu își depune mandatul, candidatul PNL va ajunge la vot, în fața parlamentarilor.

Siegfried Mureșan pleacă, teoretic, cu 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR. Totuși, voturile parlamentarilor din aripa contestatarilor lui Bolojan nu sunt garantate, iar calculele devin mai complicate pentru Siegfried Mureșan având în vedere tensiunile din PNL.