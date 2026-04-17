Nicușor Dan. Între „o parte” și „de altă parte” sau o falsă definiție a echilibrului. La ce chiar nu m-am așteptat din partea unui matematician

Președintele american Harry Truman a spus la un moment dat, în glumă, că ar avea nevoie de un economist cu „o singură parte”, pentru că s-a săturat să tot primească sfaturi de la oameni care-i zic: „pe de o parte”…„dar pe altă parte”.

Ce voia să spună Truman este că i-ar fi mult mai ușor să ia decizii dacă i s-ar prezenta doar o singură perspectivă. Adevărul este că mulți decidenți așteaptă verdicte clare de la sfătuitorii lor, de genul „dacă faci asta, se va întâmpla asta”, numai că profesioniștii nu procedează așa. Ei caută argumente și pro, și contra, încercând să privească o problemă din mai multe perspective, și-i prezintă apoi decidentului toată paleta de opțiuni, lăsând-l pe acesta să ia decizia.

Realitatea este că expresii precum „poate” sau „pe de altă parte” nu vor fi niciodată la fel de apreciate, precum un „da” sau „nu”, plin de încredere. Ca o paranteză, de aceea și presa preferă de multe ori să citeze experți care au certitudini, în timp ce profesioniști echilibrați, ce refuză să dea verdicte facile, vor rămâne necunoscuți marelui public.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta”

Nu știu dacă Nicușor Dan l-a citit pe Truman și nici nu știu ce fel de sfaturi primește de la consilierii săi sau dacă ține seama de acestea. Dar, după aproape un an de mandat, pare cel mai indecis președinte din istoria României. Nu m-aș fi așteptat de la fostul olimpic la matematică să opereze cu certitudinile lui Cristian Tudor Popescu, dar nici să se comporte cu neutralitatea unui extraterestru, care a ajuns acum două zile pe Pământ și a fost pus să conducă România.

„Sunteți de partea lui Ilie Bolojan sau nu?”, l-a întrebat jurnalistul Sebastian Zachmann în interviul de joi de la Europa FM. „Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte. Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau de alta”, a răspuns președintele. „Dar care este soluția dumneavoastră?” l-a mai întrebat jurnalistul. „În acest moment suntem la începutul unei crize politice. (…) O să vedem mișcările fiecăruia, îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm”, a mai spus președintele.

Mulți dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan se pot declara bulversați. Și nu am argumente să-i contrazic. Pentru că Ilie Bolojan nu este un premier care i-a fost băgat pe gât anul trecut, dintr-o aritmetică parlamentară cu care președintele nu ar fi fost de acord, ci este exact partenerul cu care a câștigat alegerile. „Ilie Bolojan, premier” a fost un proiect și o promisiune care au contat în decizia multora de a-l vota pe Nicușor Dan președinte.

A devenit între timp nemulțumit de activitatea acestuia? Este posibil. Dar președintele nu afirmă asta. El spune, și citez mai departe din afirmațiile lui: „Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Suntem într-o situație în care fiecare din aceste partide își va exprima acțiunea politică”. Mai departe, recunoaște, totuși, că „PSD a încălcat acordul coaliției”, dar chiar și așa refuză să se pronunțe.

„Csf, ncsf”

Suntem într-o situație clasică de tipul „pe de-o parte”/„pe de altă parte”, pare că spune Nicușor Dan. Pe de o parte, l-a numit pe Ilie Bolojan premier, deci ar trebui teoretic să-l susțină. Pe de altă parte, PSD, unul dintre partidele coaliției, nu-l mai dorește în funcție, deci „csf, ncsf”. Oricât ar vrea președintele să ne transmită că nu are ce să facă în situația dată, istoria recentă ne arată că nu-i deloc așa. În România, funcția de președinte nu e una onorifică. Jurnalistul Cristian Andrei amintește ce a făcut Traian Băsescu în situații similare. Adică și-a făcut treaba de președinte.

O criză politică nu este chiar ceva ce România și-ar permite în acest moment: avem războaie lângă noi, iar lumea vorbește acum despre „cea mai mare criză de energie din istoria umanității”.

Și, în plus, nici nu e clar ce vrea să facă PSD după schimbarea lui Ilie Bolojan. Care este mai exact planul? Cine va fi viitorul premier și cine-l va susține? Probabil nu știe nici PSD, cum nu știe nici președintele.

Iar să spui că nu poți să intervii, că nu ai atribuții etc, atunci când România se îndreaptă cu pedala de accelerație apăsată până la fund către un mare necunoscut, sună degrabă a lașitate (sau a calcul personal cinic), decât a echilibru.

Nicușor Dan ne-a asigurat totuși că nu va accepta o guvernare PSD-AUR. Dar ce garanții avem că, dacă s-ar trezi în situație respectivă nu va aplica, din nou, metoda „csf, ncsf”.

Faptele care îl contrazic în cazul Cristina Chiriac

Dar nu e doar criza politică. Ascultându-l cum o apără pe procuroarea generală Cristina Chiriac, un magistrat care, pe când era la DNA Iași, a greșit în mod evident într-un dosar pe care l-a avut în mână și care-l implica pe episcopul de Huși Cornel Onilă, nu poți decât să-ți pui mâinile în cap. Iar în interviul de joi seară a fost a doua oară în care președintele a făcut o pledoarie pentru cea pe care a numit-o procuror general al României, acuzată că a blocat dosarul fostului episcop de Huși și a ignorat probe care puteau dovedi abuzurile sexuale ale lui Corneliu Onilă.

În niciun caz nu putem vorbi despre „echilibru” și despre luarea în considerare a tuturor perspectivelor, atunci când spui că procuroarea „a văzut imagini cu un act sexual consimțit”, când verdictul instanței a fost de viol și abuz sexual, iar episcopul a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Jurnalista Diana Oncioiu a explicat de ce nu este adevărat ce spune Nicușor Dan.

Până la urmă pot exista viziuni diferite asupra unor lucruri și nu cred că un președinte ar trebui să vadă doar o perspectivă sau alta. Sunt de acord și că nu trebuie să ia decizii în funcție de ce spun „influencerii”. De aici însă până la ignorarea realității și a faptelor este, totuși, cale lungă. De la asta chiar nu m-am așteptat din partea unui matematician.

