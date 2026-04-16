Grindeanu caută un aliat ca să-l dea jos pe Bolojan. Ce a făcut Băsescu când a fost în locul lui Nicușor Dan. Detalii din întâlnirile PSD din teritoriu

În discuțiile regionale pe care Sorin Grindeanu le-a purtat cu oamenii din PSD, președintele social-democraților nu a spus niciodată că el este pregătit să fie premier după această criză politică, potrivit informațiilor HotNews, oferite de la mai mulți lideri de filială. Asta poate indica faptul că PSD nu vrea să ia guvernarea, ci doar să-l dea jos pe Bolojan. Ceea ce, constituțional, îi oferă o libertate de mișcare mai mare președintelui Nicușor Dan.

PSD va vota cu mare probabilitate, luni, retragerea sprijinul politic pentru premierul Bolojan. Miniștrii PSD, dar nu și secretarii de stat sau prefecții, vor părăsi guvernarea săptămâna viitoare. Până aici planul lui Grindeanu & Manda este cristal, dar nu rezolvă problema, ci doar dinamitează Coaliția.

Atacă Regele când știi că-l elimini

Dacă ataci Regele, să fii sigur că îl poți învinge, sună o veche vorbă istorică. Nu începutul războiului politic lansat de PSD e partea dificilă. Debarcarea premierului, da, asta e mai greu. Dar nu imposibil. Într-o democrație, nimeni nu poate guverna fără sprijinul reprezentanților celor care sunt guvernați.

Numai că PSD depinde, pe acest traseu constituțional, de voința unui aliat. Iar în următoarele 45 de zile trebuie să apară un partener surpriză, acest aliat care să-l oblige pe Bolojan fie să plece, fie să cadă la o moțiune de cenzură.

Leadershipul presupune asumări

Turneul lui Grindeanu și Manda prin organizațiile PSD nu a răspuns la o întrebare simplă, dar la care se gândește fiecare membru de partid: ce se va întâmpla, concret, după ce se votează retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan? Care este următorul pas?

Variantele sunt: o moțiune de cenzură (calea lungă și grea), o negociere cu Nicușor Dan, un puci în PNL și apariția unui nou ALDE. Sau, dacă nici una nu iese, trecerea în Opoziție. Nimeni nu știe sigur, tocmai pentru că știi că începi războaiele, dar nu știi cine le va încheia.

Răspunsul a fost evitat de conducerea PSD la toate întâlnirile regionale, potrivit relatărilor din partid, culese pentru această analiză. Oamenilor din PSD li s-au prezentat scenarii de lucru, opțiuni, variante.

Orice persoană sau comentator poate face scenarii, o conducere de partid are datoria să propună strategii și planuri realizabile. Să își asume proiectul și să răspundă pentru el, au observat unii mai cârcotași.

„Grindeanu e istorie dacă planul eșuează”

Tot ce au făcut Grindeanu & Manda a fost să aștearnă solemn responsabilitatea deciziei pe umerii celor 5.000 de votanți din partid. Deși s-a spus că presiunea a venit de jos în sus, dacă ne uităm atent, Grindeanu a fost cel care a mărit miza. Se bazează, probabil, pe faptul că în cazul unui eșec nu va putea fi tras la răspundere, din moment ce a fost o decizie colectivă.

Nu toți gândesc însă așa.

„Grindeanu e istorie dacă planul eșuează. Toți cei care suntem alături de el, mâine s-ar putea să nu mai fim”, spun în discuțiile informale mai mulți lideri de organizații cu care am discutat.

Grindeanu & Manda primesc, luni, un cec în alb din partea partidului, un vot de încredere că au un plan serios și organizat.

„Nu mai este cale de întoarcere, Grindeanu a împins lucrurile prea departe”, cred alți lideri de partid, care nu contestă decizia, dar observă că șefii lor social-democrați nu au explicat care este pasul doi.

Cecul în alb expiră însă dacă PSD nu va câștiga politic din aventura ieșirii de la guvernare.

Tunurile pe Palatul Cotroceni

Primul vizat de strategia PSD este Nicușor Dan. “Președintele trebuie să medieze, suntem totuși oameni serioși”, a lansat un mesaj Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.

Ieșirea PSD de la guvernare îi aruncă un cartof fierbinte în brațe președintelui. Toată atenția se va îndrepta spre Palatul Cotroceni. Coaliția și Opoziția vor fi atente la mesajele prezidențiale.

Nicușor Dan împarte același public cu Ilie Bolojan. Bolojan a fost premierul dorit de el, invocat ca „pereche” politică în campania electorală.

O poziționare de partea PSD i-ar atrage un nou val de critici după cele legate de numirea procurorilor șefi. Nu cred că nu este conștient de această stare de fapt.

De cealaltă parte, PSD va încerca să se spele pe mâini și să spună că rezolvarea problemei este la Cotroceni.

Ce a făcut Băsescu când a fost în locul lui Nicușor Dan

Întrebarea este dacă președintele Dan va încerca să coabiteze cu Ilie Bolojan sau își va asuma că într-o teacă nu este loc pentru doi. Premierul a făcut un prim pas strategic și i-a dat asigurări că nu îl va concura la prezidențiale.

Într-o astfel de criză politică, rolul președintelui este decisiv. Să nu uităm că Traian Băsescu și-a apărat timp de trei luni de zile guvernul Boc, în toamna lui 2009, tot după ieșirea PSD de la guvernare. Băsescu a rupt o bucată din PSD, UNPR-ul lui Gabriel Oprea, pentru a continua guvernarea.

Traian Basescu și Emil Boc, la o dezbatere organizată de Fundația Mișcarea Populară, pe 18 mai 2014. FOTO: Agerpres

Până unde va fi dispus Nicușor Dan să meargă și oare îl va întreba pe Sorin Grindeanu în întâlnirile săptămânale de la Palatul Cotroceni: cu cine vrei să guvernezi și cum îți asiguri majoritatea?

Grindeanu nu a spus colegilor din PSD că se gândește la varianta de a fi premier

Președintele poate pune răspunderea guvernării în brațele PSD. Prerogativa constituțională îi stă la îndemână.

Un alt detaliu interesant este că Grindeanu nu a spus vreodată în discuțiile regionale că el este pregătit să fie premier după această criză politică.

Toți ochii sunt la Cotroceni, iar președinte va trebui să dea un mesaj clar ce vrea să facă. PSD are, desigur, opțiunea să îi retragă sprijinul politic premierului, dar tot PSD are obligația să vină și cu soluția pentru rezolvarea problemei.

Nu poți să dai foc casei și să le spui tuturor să găsească soluții că ție nu îți mai plăcea cum arăta.

Jocul lui Nicușor Dan va înclina balanța, iar proverbiala sa lipsă de fermitate poate costa economic România.

Noul ALDE. Thuma&Co au pregătit atacul

Colaborarea conducerii PSD cu o parte din tabăra uselistă din PNL este de notorietate și a fost vizibilă în ultimele luni. Există o coordonare, întâlniri regulate și un calendar de atac.

PSD a pregătit voci din interiorul PNL care să îl critice pe Ilie Bolojan imediat după anunțul din 20 aprilie. Apele se vor separa și vom vedea clar pe cine se bazează Grindeanu&Manda în tabăra liberală. Președintele PNL nu poate sta liniștit că există un vot dat în partid prin care este exclusă continuarea guvernării cu PSD, dacă partenerul votează ieșirea de la guvernare.

Nu este vreo surpriză că Thuma&co vor ataca. Ați văzut până acum vreo ieșire critică la adresa lui Sorin Grindeanu din partea lui Cătălin Predoiu, cel dorit premier de PSD?

Predoiu a fost susținut la Congres de toate taberele, inclusiv de Bolojan, fiind prim-vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi. Prin acel vot, va avea legitimitatea să revendice poziția lui Bolojan.

Intră în joc fostul șef al SRI?

Thuma are în jurul său un grup de loiali care îl urmează. Crin Antonescu va juca și el un rol în acest demers, dar, spre deosebire de toți ceilalți, nu și-a ascuns în ultimele luni antipatia față de Ilie Bolojan. Interesant de văzut dacă fostul director SRI, Eduard Hellvig, va intra în acest joc.

PSD ia în calcul inclusiv apariția unui nou ALDE, o aripă-schismă, cu care să colaboreze în Parlament. ALDE a fost constituit imediat după ruperea USL, în 2014.

Există o imagine istorică cu Călin Popescu Tăriceanu, fost premier și președinte PNL, care urcă singur scările Palatului Victoria pentru a i se pune la dispoziție lui Victor Ponta. Așa a apărut ALDE. Cine va urca pe scările lui Grindeanu, aflat într-o poziție net inferioară decât cea a lui Victor Ponta în 2014?

Bolojan poate să reevalueze consensul

Liberalii își joacă propria identitate în perioada următoare. Pentru PSD e legitim să vrea să decidă guvernarea, să-și promoveze politicile, dar să nu răspundă singuri. Asta fac partidele.

Dar, pentru PNL, dacă cedează presiunii PSD, ei vor arăta că sunt o remorcă la căruța roșie. Dacă vor avea premierul, sunt și remorcă și alibi, în același timp.

Ilie Bolojan a anunțat, în mod repetat, că nu va demisiona dacă PSD pleacă de la guvernare.

Bolojan trebuie să fie conștient că stilul de la Oradea nu va ține la infinit la scara unei țări. Blindajul de comandant care dă ordine, fără să fie receptiv la argumente, arată o limitare care îl va costa mai devreme sau mai târziu. Să cauți consensul nu e o slăbiciune în politică, ci condiția de a-i reprezenta pe cei care te-au ales.

Dialogul, consultarea și colaborarea sunt calități ale unui politician modern.

AUR fierbe PSD. Manda vorbește pe un ton scăzut despre moțiunea de cenzură

Informațiile din culise și indiciile la care toți avem acces arată că PSD se teme să depună o moțiune de cenzură. E mijlocul cel mai eficient pentru dărâmarea guvernului, dar e riscant. Polarizează. Developează. O moțiune de cenzură atrage atenția unui popor întreg.

Teama lui Grindeanu & Manda este că AUR nu va vota moțiunea, iar social-democrații vor rămâne în ofsaid ca la votul asupra bugetului.

În discursul public, conducerea PSD vorbește mai mult despre termenul de 45 de zile decât despre o acțiune fermă. După cele 45 de zile, premierul Bolojan este obligat să vină în Parlament să ceară un nou vot de încredere, iar PSD mizează că nu va obține voturile necesare. Nu este exclus să ajungem și la alte dileme constituționale.

AUR a demonstrat că are propriul joc, cu propriul timing, nu joacă la impuse sub comanda PSD. De aceea, va obliga PSD fie să depună mai rapid o moțiune de cenzură, fie să se poziționeze față de moțiunea AUR din luna mai.

Grindeanu știe că riscă cu o moțiune lansată prea devreme, iar planul mai sigur este să aștepte.

Căderea guvernului Bolojan, dacă se va întâmpla în iunie, nu va rezolva însă automat problema. PNL va trebui să decidă dacă merge alături de PSD sau de premierul demis de PSD. Vor trebui demarate negocieri pentru o nouă majoritate.

Grindeanu a promis că nu va guverna alături de AUR, iar singura formulă lansată în discuțiile interne a fost un guvern alături de PNL, USR și UDMR.

Întrebarea este: cine va avea încredere într-un parteneriat sau protocol semnat de Sorin Grindeanu? Dacă se răzgândește iar peste șase luni?

PSD a uitat de „cancerul USR”, de teamă că se izolează politic

USR a fost ținta PSD de la începutul guvernării. Dacă atacurile asupra lui Ilie Bolojan s-au întețit în ultimele luni, USR a fost criticat din prima zi de PSD.

De la acuzațiile privind lipsa de respect pentru Ion Iliescu, la problema vaccinurilor, barajul de la Vidraru sau atacul concertat asupra Oanei Țoiu, PSD a folosit tușe groase când a vorbit despre USR. Cuvinte dure, unele murdare.

Daniel Zamfir sau Marian Mina sunt exponenții grupării care a fost lăsată de Grindeanu să atace constant și dur partenerii de guvernare. Au fost buzduganele care au lovit permanent.

Subit, scoaterea USR de la guvernare a dispărut din consultarea PSD. Deși Zamfir se bătea cu pumnul în piept că va vota să dispară „trotinetiștii” de la guvernare, social-democrații și-au recalculat opțiunile.

Grindeanu și Manda au vorbit despre un nou guvern din care USR să facă parte, semn că Nicușor Dan nu le acceptă toate capriciile social-democraților. Mai mult, scoaterea USR de la guvernare, poate solidariza nucleul pro-Bolojan din PNL cu partidul lui Fritz. PSD nu își permite să întindă coarda prea mult.

O astfel de formațiune politică sau alianță ar putea fi percepută drept o alianță viabilă la PSD sau AUR. Din acest motiv, conducerea PSD și-a dat seama că scoaterea USR de la guvernare nu se poate realiza în acest moment, simultan cu retragerea sprijinului politic pentru Bolojan.

Zamfir, Mina și toți cei care urăsc USR vor trebui să „înghită broasca încă o tură”, ca să redăm expresia folosită, cu amuzament și nu prea, în interiorul propriului partid.

Dominic Fritz a făcut însă o promisiune: USR nu revine la guvernare alături de PSD dacă acesta dărâmă guvernul Bolojan. Rămâne de văzut cât contează cuvântul și votul dat.

Grindeanu și-a anunțat demisia, dar și-o va da?

Sorin Grindeanu a făcut, în luna martie, o promisiune: va face un pas în spate dacă protocolul actualei Coaliții se rupe. În traducere: a promis că își dă demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților.

Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului, pe 2 septembrie 2021. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Cine ar paria pe acest lucru? A fost încă o promisiune „marcă înregistrată Grindeanu”.

Crin Antonescu a făcut un gest similar în 2014, și-a dat demisia din funcția de președinte al Senatului. El și-a asumat ruperea USL, iar Victor Ponta a căutat trădători în PNL.

Rolul banilor din presă

PSD va miza foarte mult pe contractele cu presa și deja se văd banii publici în relatări.

Snoop.ro a prezentat recent banii dați de PSD în 2026, iar alte sute de milioane au fost încasate în ultimii cinci ani. Grindeanu a promis că desecretizează contractele, dar s-a răzgândit.

Are nevoie de presă de casă să-l sprijine exact în aceste momente.

Grindeanu și o ultimă imagine

Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că se agață de putere și că nu îl ascultă. Vă aduceți aminte cine s-a încuiat în Palatul Victoria în 2017 și cine a fost acuzat de Liviu Dragnea că nu mai respectă sfântul program de guvernare?

Da, este Sorin Grindeanu. O „consultare internă” l-a evacuat atunci din Palatul Victoria și PSD.

Știți ce le spunea Sorin Grindeanu colegilor de partid în 2017, înaintea votului pentru moțiunea de cenzură care urma să îl dărâme?

„Fiecare bilă introdusă în urnă poate face PSD ca să piardă guvernarea. Partenerii noștri strategici se uită la noi cu încredere. Au fost eforturi imense să punem România din nou pe hartă și să începem să contăm iarăși, cu adevărat, în marile discuții la nivel european și transatlantic. Așadar, această criză artificială vine în cel mai prost moment posibil pentru România, când lucruile mergeau clar într-o direcție foarte bună”

Peste ani, Sorin Grindeanu se comportă la fel ca Liviu Dragnea, doar că nu are forța lui. Dragnea juca dur, pentru că avea 45% în Parlament. Grindeanu trebuie să se descurce cu puțin peste 25%. Uitați-vă pe scorurile privind încrederea în Sorin Grindeanu și câți români îl doresc premier. Asta ar trebui să preocupe cu adevărat PSD, dacă se uită cu adevărat la viitor. Fie și la cel nu neapărat pe termen lung, ci pe termen mediu: 2028.



