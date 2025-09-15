Nicuşor Dan, întrebat de ce şi-a dat nota 7-8 ca preşedinte: La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs / Important e finalul

Preşedintele României a explicat, luni seară, la Antena 3 CNN, de ce şi-a dat nota 7-8 ca şef al statului, într-o emisiune TV. El a spus că, mulţi ani, în politica din România „s-a mers la suprafaţa lucrurilor”, în detrimentul „lucrurilor care contează”.

„La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs. Mă gândeam simultan la toate problemele, vedeam care e mai grea şi făceam o strategie despre cum să abordez. Cel mai intens era la sfârşit, când redactam ceea ce deja gândisem. Important este finalul”, a declarat Nicuşor Dan, luni seară, la Antena 3.

El a spus că, mulţi ani, în politica din România „s-a mers la suprafaţa lucrurilor”, în detrimentul „lucrurilor care contează”: (…) Am uitat să ne concentrăm pe lucrurile care contează şi care au nevoie de o anumită reflecţie, de colaborare între mulţi oameni, de instituţii care să aibă puncte de vedere. Ăsta ar trebui să fie parcursul pentru ca noi să ajungem la nişte rezultate altfel decât am fost până acum”.

În 4 septembrie, Nicuşor Dan a declarat, într-un interviu pentru Antena 1, întrebat ce notă şi-ar da după primele 100 de zile de mandat, că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8.