Nicușor Dan a spus că „evaluează” când a fost întrebat dacă e eficient pentru democrație ca șefii de servicii secrete să stea în funcție 20 de ani

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, la conferința de presă de miercuri, de reporterul HotNews despre rolul pe care Lucian Pahonțu, care conduce de 20 de ani Serviciul Secret de Protecție și Pază, îl va avea în mandatul său.

„Vă rugăm să spuneți publicului dacă atunci când ați venit la Cotroceni l-ați întâlnit pe generalul Lucian Pahonțu, șeful Serviciului Secret de Protecție și Pază?”, a fost prima întrebare adresată de reporterul HotNews, Laurențiu Ungureanu.

„Desigur, da”, a răspuns Nicușor Dan.

„Ce va face Lucian Pahonțu în mandatul dumneavoastră? Două sunt motivele întrebării. Acum șase luni s-a comunicat că a fost trecut în rezervă ca militar, dar că rămâne în funcția de director SPP, în calitate de civil. Pe fondul echilibrării bugetului, cum vedeți acest model larg răspândit al încasării pensiilor și reangajării tot în sistemul public? Și al doilea motiv al întrebării, generalul Lucian Pahonțu conduce SPP din decembrie 2005: apreciați că a deține 20 de ani funcția de șef de serviciu secret este eficient în privința standardului democratic al funcționării serviciilor secrete?”, a continuat reporterul HotNews.

„Ce pot să vă spun este că o să am o evaluare, evident că l-am cunoscut, că este omul care are atribuții în privința securității mele personale, a acestei instituții. O să am o evaluare așa cum o să am pe activitatea serviciilor în general”, a răspuns președintele României.

Întrebat dacă există o dată a acestei evaluări, el a spus: „imediat după ce ieșim din problemele de Guvern”.