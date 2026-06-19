Nicușor Dan, întrebat direct dacă desemnarea lui Veștea a fost o decizie bună. Ce descriere i-a făcut premierului desemnat

Motivând desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, șeful statului a spus că a ales „varianta cea mai potrivită potrivită pentru a strânge o majoritate”.

Întrebat vineri la Bruxelles dacă a fost o „mișcare bună” desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, Nicușor Dan a răspuns că este o alegere pe care și-o asumă, „în baza informațiilor pe care le-am avut avea cele mai mari șanse să treacă de Parlament”.

„Am ales varianta pe care eu am considerat-o ca va trece de parlament, în condițiile în care niciun partid nu a venit cu nicio propunere de majoritate parlamentară. Au trecut șase săptămâni în care niciun partid nu a venit cu o majoritate și varianta Veștea am considerat-o potrivit sa ieșim din zona asta, guvernul sa aibă puteri depline, să închidem PNRR şi toate celelalte”, a explicat președintele Dan.

Nicușor Dan i-a făcut și o descriere lui Veștea: „Veștea a lucrat cu bugete, cu fonduri europene, a avut abilitatea de a naviga în mediul politic fără a crea crize. Pentru un politician, singura evaluare e cea pe care ți-o dau oamenii, iar domnul Veștea a câștigat detașat în alegerile la care a participat”.

Șeful statului a mai spus că, prin desemnarea pe care a făcut-o, a păstrat criteriile pe care le-a reiterat și în timpul campaniei sale electorale pentru Președinția României: „păstrarea direcţiei prooccidentale şi am ales acea formulă de prim-ministru care să aibă şanse să strângă o majoritate, cele mai mari şanse să strângă o majoritate şi să păstreze direcţia prooccidentală şi, evident, stabilitatea financiară”.