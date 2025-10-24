Nicușor Dan invocă „dificultăți de interpretare” în legea privind pensiile magistraților: „Rămân să fie corectate”

Președintele Nicușor Dan a spus că se poate ajunge la un acord în coaliția de guvernământ privind noul proiect de lege care să reglementeze pensiile magistraților într-un inteval de până la două săptămâni. Șeful statului nu a exclus varianta ca viitorul proiect să sufere modificări față de forma care a fost respinsă la Curtea Constituțională.

Invitat să comenteze faptul că PSD a format separat un grup de lucru care să vină cu propuneri de reformare a sistemului de pensii ale magistraților, Nicușor Dan a răspuns:

„Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul, și avem voința politică de a rezolva problema în acest an. Astea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă. Este evident că proiectul de lege când merge în Parlament este nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliție (…) Dezbaterea este necesară, estimez că nu va mai dura mai mult de o săptămână, două, trei”.

Șeful statului nu a exclus ca viitorul proiect să conțină modificări de fond, față de forma inițială, astfel încât să fie preîntâmpinat un nou eșec la Curtea Constituțională, de această dată pe chestiuni care țin de conținutul legii, nu de modalitatea în care a fost adoptată.

„Între timp mulți juriști s-au uitat la acest text și e posibil ca unii să fi văzut niște probleme care țin de dificultăți de interpretare, nu de fondul problemei. Dacă sunt astfel de chestiuni, probabil rămân să fie corectate”, a spus Nicușor Dan.

„Haideți să ne uităm și la contextul electoral”

Când i s-a cerut să comenteze o afirmație a lui Sorin Grindeanu, legat de faptul că Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze dacă și noul proiect va fi respins la Curtea Constituțională, Nicușor Dan a spus această declarație pe seama „contextului electoral”.

„Cred că suntem înainte de 7 noiembrie, cred că după 7 noiembrie vom avea mai puțin astfel de luări de poziție. Haideți să ne uităm și la contextul electoral, există Congresul PSD pe 7 noiembrie, alegerile pentru Primăria Capitalei pe 7 decembrie. Opinia mea este că tipul acesta de retorică nu mai ține ca acum 10-20 de ani. Fiecare își face poziționările cum crede de cuviință”, a mai spus Dan.

Sorin Grindeanu a susținut, miercuri, că dacă Ilie Bolojan va proceda la fel cum a procedat în momentul primei adoptări a legii privind modificările la pensiile magistraților, atunci el trebuie să plece acasă.

„În momentul în care intri a doua oară fără dialog cu actorii din domeniu, în care nu ții cont nici de observațiile președintelui, în care îți asumi că faci mai repede anumite termene, nu stai 30 de zile, ci după 10 zile crezi că e destul, în momentul în care crezi că totul se joacă într-o zonă de orgoliu personal, îți asumi acest lucru”, a spus Grindeanu.

„Să plece acasă dacă în continuare face a doua oară aceeași procedură fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a concluzionat el.

CCR a admis, luni, sesizarea de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție pe legea Guvernului Bolojan de modificare a pensiilor magistraților. Motivul invocat de CCR: lipsa avizului CSM: „De vreme ce Legea nr.305/2022 stabilește un termen de 30 de zile pentru emiterea avizului de către CSM, Guvernul, în calitate de inițiator al actului normativ criticat, are obligația de a-l respecta”.