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Actualitate

Nicușor Dan își numește un nou consilier onorific. S-a aflat pe listele de miniștri ale premierilor desemnați Eugen Tomac și Adrian Veștea

Maria Ionescu
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Olivia-Diana Morar a fost numită consilier onorific de către Nicușor Dan, a anunțat vineri Administrația Prezidențială. Ea a figurat pe lista de miniștri a lui Eugen Tomac, înainte de depunerea mandatului de către acesta, iar apoi a fost propusă de Adrian Veștea pentru un post de vicepremier.

  • Cine este Diana Morar