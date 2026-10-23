Nicușor Dan își numește un nou consilier onorific. S-a aflat pe listele de miniștri ale premierilor desemnați Eugen Tomac și Adrian Veștea

Olivia-Diana Morar a fost numită consilier onorific de către Nicușor Dan, a anunțat vineri Administrația Prezidențială. Ea a figurat pe lista de miniștri a lui Eugen Tomac, înainte de depunerea mandatului de către acesta, iar apoi a fost propusă de Adrian Veștea pentru un post de vicepremier.

Conform Administrației Prezidențiale, Olivia-Diana Morar este consilier onorific pe politici publice și educație, începând cu 23 octombrie. Nicușor Dan a semnat vineri decretul pentru această numire.

A lucrat în campania lui Nicușor Dan la prezidențiale

Diana Morar, 47 de ani, a fost propusă pentru un post de vicepremier fără portofoliu în Guvernul Adrian Veștea, care a căzut la vot în Parlament. Ea figura și pe lista Cabinetului propus de Eugen Tomac, înainte ca acesta să-și depună mandatul de premier desemnat. Tomac o propusese ministră a Muncii.

Avocată de profesie, Diana Morar a fost implicată în echipa juridică şi în staff-ul electoral al lui Nicuşor Dan în campania prezidenţială din 2025, potrivit News.ro.

Ea a fost deputată în legislatura 2020-2024, pe listele PNL. În octombrie 2024, a părăsit partidul şi s-a alăturat formaţiunii Forţa Dreptei, unde a devenit preşedinta organizaţiei judeţene Bistrița-Năsăud.

În Parlament, Diana Morar a fost secretar al Comisiei Juridice şi membră a Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane.

Printre proiectele promovate se numără o lege privind onorariile avocaţilor, care limitează posibilitatea instanţelor de a reduce aceste sume din oficiu, precum şi o iniţiativă legislativă care prevede recuperarea de la condamnaţi a costurilor suportate de stat pentru aducerea în ţară a persoanelor care fug de executarea pedepselor, potrivit News.ro. De asemenea, Morar s-a exprimat în favoarea utilizării controlate a inteligenţei artificiale în justiţie, susţinând menţinerea deciziei finale la nivel uman.

Anterior, între 2020 şi 2021, a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

În plan academic, în 2023, la şapte ani de la înscriere, a solicitat retragerea de la studiile doctorale urmate la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Potrivit declaraţiilor de avere şi investigaţiilor media, Diana Morar deţine, individual sau în coproprietate, 19 clădiri şi 13 terenuri, fiind menţionată drept unul dintre parlamentarii cu un portofoliu imobiliar extins. În anul 2020, aceasta a donat Partidului Naţional Liberal suma de 27.000 de euro.