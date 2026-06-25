VIDEO Nicușor Dan l-a decorat pe Lech Walesa, în Polonia. Președintele, vizibil emoționat

Președintele Nicușor Dan l-a decorat joi, 25 iunie, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce pe fostul președinte al Poloniei, Lech Walesa. În momentul înmânării disctincției, șeful statului a fost extrem emoționat.

Ceremonia de decorare a avut loc la Centrul European Solidaritatea, din orașul Gdansk, după ce șeful statului a participat la summitul Flancului Estic, desfășurat tot în Polonia.

„Am oferit de-a lungul timpului mai multe decorații, niciodată nu am fost mai emoționat”, a spus Nicușor Dan, vizibil emoționat.

„Îmi amintesc de o generație de români care ascultau la Europa Liberă ce înseamnă Solidaritatea. A fost o luptă care până la urmă a fost câștigată. Vă transmit în numele acelor oameni recunoștința noastră”, i-a spus Nicușor Dan lui Lech Walesa, cu vocea tremurând.

„Revenind la zilele noastre, cred că societățile noastre au nevoie de modele”, a punctat președintele român.

Joi după-amiază, la ora 16:30, Nicușor Dan a avut programată o întâlnire cu Lech Walesa.

Întâlnirea a venit după ce, în urmă cu șase zile, pe 19 iunie, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a fostului președinte polonez.

„În semn de înaltă apreciere pentru meritele excepționale avute la consolidarea și aprofundarea relațiilor bilaterale româno-polone, precum și pentru contribuția esențială la promovarea valorilor democratice în spațiul est-european, Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național «Steaua României» în grad de Mare Cruce domnului Lech Walesa, fost Președinte al Republicii Polone”, a transmis Administrația Prezidențială anterior

Nicușor Dan: Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România

Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România, a anunțat mai devreme în cursul zilei joi, șeful statului în cadrul unei declarații de presă comune cu liderii care au participat la reuniunea acestui format, la Gdansk.

„Am fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale”, a declarat Nicușor Dan.

În intervenția lui, Nicușor Dan a abordat situația de securitate din regiune și rolul României.

„Transmitem împreună un mesaj de unitate, transmitem faptul că recunoaștem împreună Rusia ca amenințare colectivă pentru țările noastre. Transmitem un mesaj de solidaritate cu Ucraina și de continuare a sprijinului pentru războiul pe care îl duce, apărând în același timp Europa. Avem aceeași opinie în ceea ce privește relația dintre Uniunea Europeană și NATO, care trebuie să fie complementare pe chestiunea apărării Europei și fiecare dintre noi am înțeles necesitatea creșterii cheltuielilor, care să se transforme în echipamente militare”, a afirmat el.

Președintele a spus că este important ca această unitate să fie de la nordul la sudul Flancului estic, pentru zona Mării Negre.

„Este important pentru România și am informat colegii despre progresele pe care le-am făcut în privința hubului de securitate la Marea Neagră, un proiect al Uniunii Europene”, a adăugat președintele, citat de Agerpres.

Potrivit lui Nicușor Dan, summitul a fost și o ocazie pentru a trece în revistă situația programelor de echipare militară, țara noastră fiind interesată de Eastern Flank Watch.

„Ne interesează și programele din cadrul financiar multianual, și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe, pentru a exista un echilibru dintre necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiectivele pe care le avem în ceea ce privește apărarea Flancului estic”, a menționat șeful statului.