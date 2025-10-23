Nicușor Dan, la Bruxelles: „Comisia Europeană va pregăti până la sfârșitul anului un plan de acțiune care să facă mai facil accesul la locuințe”

Președintele Nicușor Dan a declarat că una dintre temele „importante” de pe agenda discuțiilor de la reuniunea Consiliului European „este cea legată de accesul la locuințe”, un subiect abordat în premieră în acest format.

Într-o postare pe platforma X, președintele României a spus că este o „zi extrem de încărcată la reuniunea liderilor UE de la Bruxelles”.

„Discutăm despre securitatea Europei, proiectele în domeniul apărării, zidul de drone, sancțiunile împotriva Rusiei, dar și pe teme sociale și economice. Este important să avansăm în implementarea proiectelor de securitate și apărare în strânsă coordonare UE-NATO”, a declarat Nicușor Dan.

El a precizat că se încearcă, de asemenea, găsirea unui „echilibru între politicile de climă și menținerea competitivității economiilor noastre astfel încât impactul asupra firmelor și cetățenilor să fie cât mai redus”.

Liderii UE discută și despre accesul la locuințe, un subiect abordat în premieră la Consiliu.

„O altă temă importantă pe agendă care se discută pentru prima dată la Consiliu este cea legată de accesul la locuințe. Comisia Europeană va pregăti până la sfârșitul anului un plan de acțiune care să facă mai facil accesul la locuințe”, a conchis președintele Nicușor Dan.