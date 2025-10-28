Nicusor Dan, lovitura finală pentru șeful DNA. „Mai degrabă nu”

Dacă în privința Procurorului General al României, Alex Florența, declarațiile președintelui Nicușor Dan au început să fie mai nuanțate în ultima perioadă, în ceea ce privește activitatea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și a procurorului său șef, Marius Voineag, lucrurile par tranșate, conform unui interviu recent acordat site-ului Cotidianul.

„Mai degabă nu”, a răspuns Nicușor Dan, întrebat de jurnalistul Sebastian Zachmann dacă ia în calcul, în acest moment, o prelungire a mandatelor pentru șeful DNA și pentru Procurorul General.

Mandatele celor doi urmează să expire în martie 2026.

Președintele spune că nu vede la DNA „încercarea de a aborda tranșant marea corupție”

Președintele a spus în interviul pentru „Cotidianul” că „DNA este marea corupție. Acolo clar nu se vede o încercare de a aborda tranșant marea corupție”.

Discutia pornise de la faptul că, de când a preluat mandatul de președinte, nu au fost mari schimbări nici la DNA, nici la Parchetul General, dar și de la dosarul instrumentat de PG privind anularea alegerilor prezidențiale, din noiembrie anul trecut.

„Așa este, da. Asta ar fi formularea. Bineînțeles că tipul acesta de schimbări pentru Parchetul General, care are nu știu câte dosare noi sunt pe an, între două și cinci milioane de dosare noi, nu se pot face schimbări în cinci luni. Însă fiecare dintre procurorii șefi are un mandat care se apropie de trei ani în momentul ăsta”, a precizat președintele.

Întrebat dacă l-a reevaluat pe procurorul general a României după acest dosar, Nicușor Dan a spus că este vorba despre „două lucruri diferite”.

„Una este acest raport pe care l-am felicitat, pentru că e o muncă foarte serioasă. Pe de altă parte, întreaga activitate în care, inclusiv prin interacțiunea pe care am avut-o din poziția de primar, câte au fost poate 50 de dosare de importanță mică și foarte mică, nu am văzut o activitate. Nu am văzut o activitate”, a declarat șeful statului.

În schimb, despre Parchetul General a spus că acolo „au fost niște încercări de organizare în interior, pe care le-am văzut, dar nu am văzut o voință de a… pe fiecare din aceste domenii, pe care mai importante sau mai puțin importante, de a le trata sistematic și cu voință de a le rezolva”.

Nemulțumit de mai multă vreme de activitatea PG și a șefului DNA

Pe 11 septembrie, președintele că nu a abandonat „deloc” ideea unei reforme în sistemul de justiție, reformă pe care a promis-o campania electorală, dar a insistat la acel moment că procesul necesită timp și discuții îndelungate cu toți actorii implicați.

„Eu cred că multă lume înţelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituţii şi cumva acţiunea preşedintelui trebuie să fie în dialog, uneori în acord cu aceste instituţii”, a explicat Nicuşor Dan, într-un interviu la TVR1.

„Adică există ministrul Justiţiei, există Consiliul Superior al Magistraturii, există nişte legi, există nişte limite ale acţiunii preşedintelui şi, tocmai pentru ca acţiunea preşedintelui să fie eficientă, este nevoie de multe ore de consultări. În opinia mea, ca politician, eu am preferat tot timpul să comunic public lucrurile pe care le-am făcut, după ce le-am făcut. Şi faţă de toate persoanele care, în mod legitim, după atâţia ani de probleme îşi doresc o reformă în Justiţie, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp”.

În același interviu din septembrie, președintele s-a arătat nemulțumit de activitatea Parchetului General şi a şefului DNA: „Sunt mari dosare de corupţie care s-au prescris şi aici trebuie să ne uităm nu la categoria în ansamblu a magistraţilor, în opinia mea trebuie să ne uităm la şefii parchetelor, pentru că acolo este o problemă de management: câte resurse alocăm pentru nişte lucruri care sunt foarte importante pentru societate şi eu am fost dintre cei care am criticat tot timpul managementul atât al Parchetului General, cât şi al parchetelor speciale, cum ar fi DNA-ul, dacă vorbim de corupţie”.