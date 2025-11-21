Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului liderilor europeni care au asigurat Ucraina de sprijinul lor constant”. Președintele invocă și interesele Moldovei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se întâlnește cu președintele român Nicușor Dan, în cadrul summitului de la Vilnius, Lituania, pe 2 iunie 2025. FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj pe X, un mesaj de susținere a Ucrainei, în linie cu cel transmis Kievului de către ceilalți lideri europeni. Totodată, președintele României susține necesitatea unui dialog intens între SUA și Uniunea Europeană și invocă și interesele Moldovei în ce privește soluționarea războiului ruso-ucrainean.

„Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții în ce privește războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. În primul rând, salut eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump pentru a avansa către un armistițiu durabil și către o formulă de pace negociată și durabilă. Este de asemenea o bună ocazie pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci din Ucraina și ale acordurilor subsecvente. Mă alătur mesajului celorlalți lideri europeni care astăzi au asigurat Ucraina de sprijinul lor constant”, se spune în mesajul postat pe X în limba engleză.

Totodată, Nicușor Dan susține intensificarea dialogului între Casa Albă și cancelariile europene, în baza intereselor lor comune.

„Trecem printr-un moment important care cere de la noi toți maturitate, viziune și curaj. Circumstanțele arată mai mult ca niciodată importanța unui dialog transatlantic intens și onest, în spiritul solidarității dintre aliați și a complementarității intereselor dintre UE și NATO”, crede președintele.

I am monitoring with the greatest attention the most recent developments concerning the Russian Federation's war against Ukraine. I welcome first and foremost President Donald J. Trump's renewed efforts to advance toward a sustainable ceasefire and toward the formula of a… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 21, 2025

„Este important pentru mine să reafirm că evaluăm evoluțiile curente din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de importanță primordială pentru România”, se mai spune în masajul lui Nicușor Dan.

Ce conține planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului

Un acord pregătit de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar obliga Kievul la concesii dureroase, în schimbul unei păci garantate.

Concret, acordul propus, ce are 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, , inclusiv de către Statele Unite.

Totodată, teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei actuale a frontului.

Citește și Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie.

În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.

Acest plan, a cărui existenţă a fost iniţial dezvăluită de publicaţia americană Axios, a fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi emisarul economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi, iar unii politicieni europeni compară propunerile cu o cerere de capitulare a Kievului.