Nicușor Dan merge joi la Chișinău. Trilaterală cu Zelenski și Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova.

Potrivit agendei președintelui României, Nicușor Dan va fi primit joi, 27 august, de Maia Sandu la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei doi șefi de stat vor avea mai întâi o întrevedere tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Ulterior, Nicușor Dan va participa, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova.

La ora 18:45 este programată reuniunea trilaterală dintre Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei președinți vor susține apoi, la ora 19:25, declarații de presă comune.

Prezența lui Nicușor Dan și a lui Zelenski la Chișinău a fost confirmată marți de Președinția Republicii Moldova, după ce Maia Sandu i-a invitat pe cei doi lideri să participe la manifestările dedicate Zilei Independenței.

Întâlnirea de joi fusese anunțată în contextul în care Nicușor Dan nu a participat la evenimentele organizate la Kiev pe 24 august, de Ziua Independenței Ucrainei.

Administrația Prezidențială de la București a precizat, într-un răspuns pentru HotNews.ro, că „a fost decisă prioritizarea altor activități din agenda președintelui”, dar și că președintele României și liderul ucrainean se vor întâlni la Chișinău pe 27 august și că o „nouă posibilă reuniune” se află în pregătire pentru jumătatea lunii septembrie.

Maia Sandu s-a întâlnit luni, la Kiev, cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan.

Președinta Republicii Moldova a invitat-o și pe aceasta la Chișinău, pentru o vizită programată la 1 septembrie, informează NewsMaker, conform News.ro.

Republica Moldova și-a proclamat independența la 27 august 1991, când Parlamentul a adoptat Declarația de Independență.