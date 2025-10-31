Nicușor Dan merge la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei

Nicușor Dan și Cătălin Drulă în 2024, la aflarea rezutatelor sondajului exit-poll pentru alegerile locale si europarlamentare la sediul ADU din Bucuresti, 9 iunie 2024. Inquam Photos / George Calin

Cătălin Drulă va fi desemnat oficial duminică drept candidat USR pentru Primăria Capitalei. La eveniment va participa și președintele Nicușor Dan, conform surselor HotNews.

Duminică, USR va avea atât o conferință municipală a filialei USR București, cât și o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul partidului pentru Primăria București în alegerile din 7 decembrie.

La evenimentul „de desemnare oficială a candidatului”, așa cum îl prezintă USR într-un comunicat de presă, va fi prezent și președintele Nicușor Dan, conform surselor HotNews din partid.

La finalul evenimentului, în jurul orei 14:30, reprezentanții USR vor susține și o conferință de presă.

La eveniment sunt invitați 400 de membri și simpatizanți USR și vor lua cuvântul, conform programului oficial anunțat: Cătălin Drulă, președintele USR, președintele USR București și ministra USR a Mediului Diana Buzoianu.

Ce spune Constituția despre implicarea politică a președintelui

Constituția îi interzice președintelui în funcție să facă parte dintr-un partid politic, însă nu există nicio prevedere privind susținerea sau participarea la congresele sau adunările unor partide politice.

„În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică sau privată”, conform Constituției.

„Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate”, conform Constituției.