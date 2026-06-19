Nicușor Dan merge sâmbătă la Istanbul și se întâlnește cu Erdogan. Motivul călătoriei

Președintele Nicușor Dan se află sâmbătă la Istanbul, pentru ceremonia prin care o corvetă ușoară din clasa HISAR, produsă în Turcia, primește pavilionul și intră în serviciul Forțelor Navale Române, anunță Administrația Prezidențială.

„Președintele României, Nicușor Dan, va participa împreună cu Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 14:00, la Istanbul, la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”, anunță Administrația Prezidențială.

Corveta ușoară din Turcia a fost cumpărată de MApN pentru Forțele Navale Române în decembrie 2025, pentru 223 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, ceremonialul de la Șantierul Naval Istanbul marchează intrarea navei în serviciul operativ al Forțelor Navale Române, urmând să fie parcurse ulterior etapele pentru dislocarea sa către țară.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere și reacție, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre”, a precizat Administrația Prezidențială.

Corveta este destinată luptei în toate mediile de acțiune navală – suprafață, antiaerian și antisubmarin – și poate executa misiuni de interzicere a acțiunilor inamice, protecția infrastructurii critice și a forțelor proprii, apărarea comunicațiilor maritime și altele, potrivit sursei ctate.

Cu prilejul ceremoniei de la Istanbul, Nicușor Dan va avea și o întrevedere cu președinte Recep Tayyip Erdoğan, „pentru a discuta despre prioritățile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională și pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie”.