Nicușor Dan, mesaj către românii din Marea Britanie: „Am un optimism foarte puternic față de România. Pe termen mediu”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, la ambasada României la Londra, cu reprezentanți ai comunității românești din Marea Britanie, ocazie cu care le-a transmis că are „un optimism foarte puternic” față de evoluția țării noastre, însă pe termen mediu.

„Vă felicit că ați rămas atașați de România și cred că reprezentanți un potențial uriaș pentru România prin ceea ce sunteți. Întrebarea recurentă este cum facem dintr-un potențial să ajungem să concretizăm ceva”, a spus președintele.

El a menționat că, într-o întâlnire recentă cu mai multe asociații ale românilor din străinătate, a convenit crearea unui portal pentru diaspora care să-i ajute pe românii aflați peste hotare în diverse chestiuni, cum ar fi lista locurilor în care se fac cursuri de limba română pentru copii.

„Vreau să vă mai transmit optimismul foarte puternic pe care-l am față de România. Pe termen mediu. De multe ori, aveam o privire emoțională, pe termen scurt și foarte scurt, dar ca să ne evaluăm cu acuratețe trebuie să ne evaluăm pe perioade mai mari”, a continuat Nicușor Dan.

În final, președintele le-a cerut românilor aflați în Regatul Unit să aibă încredere în evoluția țării în viitor.

„Nu putem să nu vedem progresele făcute față de când am intrat în UE, acum 18 ani. Pe de o parte, vedem o țară care și-a dublat PIB-ul în 10 ani și toate atuurile pe care le are în perioada următoare, sunt toate șansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor. Există o maturizare, chiar dacă întârziată, a administrației publice din România, chiar dacă are unele restanțe în zona de integritate. Deci există perspectivele ca România să devină, pe termen mediu, ca imaginea pe care ne-o facem noi despre ea”, a mai spus președintele