Nicușor Dan, mesaj de Ziua Marinei: „Marea Neagră, un spațiu în care România își proiectează viitorul”

Președintele Nicușor Dan spune că România are nevoie de „viziune și consecvență” pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre „principalele motoare ale dezvoltării” țării.

„În ziua Adormirii Maicii Domnului, vǎ urez liniște sufleteascǎ și bucurie alături de cei dragi. Celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui, La mulți ani, sănătate și împliniri. Celebrăm astăzi si Ziua Marinei. Dintotdeauna, cei care au plecat pe mare au dus cu ei, alături de curaj, și credința în întoarcerea cu bine acasă”, a scris președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit președintelui, în ultimii ani, Marea Neagră a devenit „o zonă crucială” pentru securitatea Europei și locul din care începe „una dintre cele mai importante responsabilități ale noastre față de securitatea europeană”.

„Un spațiu în care România își afirmă interesele strategice și își proiectează viitorul”, a adăugat șeful statului.

„Totodată, Marea Neagră înseamnă și comerț, energie, conectivitate. Portul Constanța, Dunărea, industria navală, resursele energetice alcătuiesc împreună una dintre cele mai importante oportunități strategice pe care România le-a avut în ultimele decenii. Avem nevoie, așadar, de viziune și consecvență pentru a transforma regiunea Mării Negre într-unul dintre principalele motoare ale dezvoltării țării noastre”, a mai spus Nicușor Dan.

În finalul mesajului său, președintele le-a mulțumit tuturor marinarilor militari și civili.

„Și-au ales o profesie care cere disciplină, competență și curaj. Marea nu face niciodată concesii, iar cei care o cunosc învață că încrederea se câștigă prin pregătire, solidaritate și respect pentru colegi și pentru misiune. Aceste valori care definesc Marina Română de generații sunt un reper pentru întreaga noastră societate”, a conchis Nicușor Dan.