Nicuşor Dan, mesaj la început de an. Urările șefului statului pentru români

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis joi, în prima zi a anului, un mesaj însoțit de mai multe imagini video, în care face un bilanț al anului care s-a încheiat. El spune că anul 2025 le-a reamintit românilor că „adevărata noastră forţă stă în unitate” și și-a exprimat dorința ca noul an să fie unul al stabilităţii.

”2025 a fost un an al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare şi încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante şi al unor întâlniri care au conturat direcţii esenţiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în pieţe, pe străzi, în comunităţi, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societăţii româneşti”, afirmă Nicuşor Dan în mesajul postat pe Facebook, joi seară.

El a adăugat că îşi doreşte ca noul an să fie unul al stabilităţii.

„2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil, cu dorinţa comună de a construi un viitor pe baze solide. Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă. Mulţumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulţi ani, români!”, a conchis șeful statului.