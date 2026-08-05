„Nicușor Dan minte”. Acuzații aduse de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îl acuză pe preşedintele Nicuşor Dan că încearcă să mute atenţia de la cea mai gravă criză politică şi economică prin care trece România, vorbind despre un consens care nu există pentru adoptarea euro şi lansează o dezbatere imposibilă în condiţiile în care România nu îndeplineşte criteriile necesare, informează News.ro.

„Nicuşor Dan a mai găsit o modalitate să facă uitată realitatea crizei dureroase prin care trece întreaga Românie. A inventat un nou subiect: trecerea la euro. Şi l-a inventat minţind. Domnia sa a spus că există un consens între partide privind trecerea la euro. Nu există acest consens. Nicuşor Dan minte. Nici măcar nu a fost o convocare instituţională a partidelor politice, care să poată să-şi spună punctul de vedere. Deci, în primul rând, Nicuşor Dan minte. Nu există acest consens”, spune Peiu.

Președintele, „un pericol pentru economie”

În opinia sa, trecerea la euro, astăzi, este imposibilă, pentru că România nu îndeplineşte nici măcar un criteriu dintre cele care trebuie îndeplinite pentru a intra în mecanismul monedei comune.

El mai afirmă şi că statistica şi istoria au dovedit că toate statele est-europene care au aderat la zona euro s-au prăbuşit economic.

„Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia, toate sunt exemple de ţări care au contraperformat economic. Toate sunt astăzi în urma României. Oameni buni, trebuie să înţelegem un lucru foarte important. Nicuşor Dan începe să devină un pericol pentru România şi pentru economie. Acest om trebuie oprit până când nu va fi prea târziu”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrişor Peiu.

Anunțul lui Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, recent, că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului guvern, şi pentru trecerea la zona Euro.

„Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro”, a transmis şeful statului.

Călin Georgescu se plânge de „renunțarea la suveranitate”

Într-un mesaj transmis marți seară, la trei zile după declarația președintelui Nicușor Dan cu privire la existența unui „acord politic pentru trecerea la euro”, Călin Georgescu a echivalat o eventuală renunțare la leu cu renunțarea „la suveranitate”.

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Georgescu, într-o postare pe Facebook.

„Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a continuat fostul candidat la prezidențiale.