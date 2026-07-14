Nicușor Dan, „mulțumit spre foarte mulțumit” de activitarea procurorilor. Care sunt progresele pe care le vede la fiecare dintre parchete

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, că este satisfăcut de activitatea parchetelor după numirile noilor procurori-șefi, deși nu s-au scurs încă cele șase luni pe care le-a estimat că ar fi necesare pentru ca schimbările să fie notabile.

„Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. În momentul când am desemnat șefii celor trei parchete am invitat societatea să aștepte șase luni ca să vedem rezultate. Mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine”, a declarat președintele, într-o conferință de presă susținută la ambasada României la Paris.

Laude pentru fiecare dintre parchete

El a menționat fiecare dintre cele trei parchete cu exemple care ar arăta intensificarea activității procurorilor.

„Suntem mulți părinți. Am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine”, a declarat șeful statului referindu-se la DIICOT.

Pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Nicușor Dan a menționat reînceperea după multe vreme a unor „anchete serioase privind magistrații”, trimitere la cazul celor doi procurori de la Constanța, Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, care sunt arestați preventiv într-un dosar în care sunt acuzați de trafic de influență în formă continuată, respectiv instigare la abuz în serviciu.

„Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate, deci eu cred că pe parchete nu mai avem un ascunziș, o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare și vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că este important”, a conchis Nicușor Dan.

Care sunt șefii parchetelor numiți de Nicușor Dan

Președintele a semnat pe 8 aprilie decretele de numire la conducerile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Cristina CHIRIAC – funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Marius VOINEAG – funcția de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

Ioan-Viorel CERBU – funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

Marinela MINCĂ – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Marius-Ionel ȘTEFAN – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție;

Codrin-Horațiu MIRON – funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

Alex-Florin FLORENȚA – funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

„Am așteptarea de la cei trei procurori șefi numiți azi să comunice cu procurorii din subordine și să comunice în spațiul public toate deficiențele pe care le întâmpină procurorii în activitate. Am un mesaj pentru corpul procurorilor, pentru că să fii procuror e o meserie de vocație. Te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, care afectează viața semenilor tăi. Sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari, care sunt apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate”, spunea atunci Nicușor Dan.