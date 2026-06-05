Încă 30 de zile de arest pentru cei doi procurori din Constanța acuzați de corupție

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis propunerea Parchetului General de a prelungi arestul preventiv în cazul procurorilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Cei doi procurori sunt în arest din 14 mai.

Instanța supremă a prelungit mandatele de arestare emise pe numele celor doi procurori până pe 13 iulie. Decizia nu este definitivă, astfel că poate fi contestată de cei doi procurori.

Gigi Ștefan este inculpat pentru trafic de influență în formă continuată, iar Teodor Niță este urmărit penal pentru instigare la abuz în serviciu.

Acuzațiile aduse celor doi procurori din Constanța

Fost procuror general al PCA Constanța, Gigi Valentin Ștefan, și subalternul său, procurorul Teodor Niță, au fost reținuți la jumătatea lunii mai, fiind acuzați de fapte grave de corupție. Procurorul Ștefan este acuzat că a primit 170.000 de euro mită, plus diverse bunuri de la persoane cărora le promitea soluționarea favorabilă a unor cauze penale, administrative ori profesionale.

„În schimbul acestor foloase, acesta și-a exercitat sau a promis că își va exercita influența asupra unor funcționari publici, procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor publice ori alte persoane cu atribuții decizionale, pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile, intervenții în dosare penale, intervenții pentru urgentarea demersurilor privind redobândirea permisului de conducere, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, inclusiv prin facilitarea unor contacte și demersuri pe lângă funcționari publici și persoane cu funcții de conducere din cadrul unor instituții publice”, potrivit Parchetului General.

Procurorul Teodor Niță este acuzat că a încercat să influențeze un ofițer de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Constanța pentru a nu aplica măsuri legale față de o firmă administrată de o persoană apropiată magistratului.

Gigi Valentin Ștefan are o vechime în procuratură de 28 ani, de-a lungul anilor ocupând diverse funcții de conducere la unitățile de parchet din județul Constanța, culminând cu funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Constanța în perioada 2016-2024. Teodor Niță este procuror în Constanța de 19 ani, iar în 2020 a candidat, fără succes, la șefia DIICOT.