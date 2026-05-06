„Nicuşor Dan nu este Traian Băsescu şi nu va rezista unei suspendări”. Avertisment de la vârful Parlamentului European

Vicepreşedintele Parlamentului European (PE), Nicu Ștefănuță, avertizează că demiterea Guvernului Bolojan cu 281 de voturi creează contextul pentru o posibilă suspendare a președintelui.

„Ieri am avut o coaliție «Georgescu». Da, tipul ăla de care pare că politicienii au uitat, oamenii însă nu. De ce o coaliție Georgescu? Pentru că toate voturile au venit din zona lui. Au venit de la unii care i-au dat voturi pentru a ajunge în turul doi (PSD). Alții care îl susțin direct (AUR). Și alții care s-au născut datorită lui Georgescu (POT, PACE)”, a afirmat Ştefănuţă pe Facebook, la o zi după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Bolojan, la inițiativa PSD-AUR.

„Chestiunea Georgescu nu a dispărut deloc”, mai susține eurodeputatul, care explică faptul că acest fenomen persistă:

„Nu fiindcă acesta nu a fost condamnat și nici pentru că pare că nimeni nu are încă o concluzie privind ceea ce s-a întâmplat cu «turul doi înapoi». Ci deoarece oamenii care l-au votat se simt în continuare păcăliți. Ei aleseseră un loz câștigător.”

Nicu Ștefănuță mai vorbește și despre „consecinţa celor 281 de voturi” pentru demiterea Guvernului Bolojan: „Va fi foarte tentant pentru Parlament să încerce, cu mari şanse de reuşită, o suspendare. Iar pentru suveranişti ar fi o strategie inteligentă să câştige funcţia prezidenţială şi apoi imediat şi cea guvernamentală. Nu cred că vor aştepta 4 ani pentru asta”.

„Cu tot respectul, Nicuşor Dan nu este Traian Băsescu şi nu va rezista unei suspendări. Românilor le plac tătucii sau măcar pugiliştii. Cine a fost moale şi conciliant, vezi Emil Constantinescu, a fost călcat în picioare”, a mai transmis vicepreşedintele PE.

Traian Băsescu a fost suspendat de Parlament de două ori în timpul mandatelor sale, în 2007 și 2012, însă a supraviețuit de fiecare dată în urma referendumurilor de demitere.

„Dacă vrei schimbare, Parlamentul trebuie să îl schimbi, să îl câştigi din rădăcini. Nu ajunge să te forţezi la prezidenţiale şi să laşi să treacă parlamentarele ca şi când n-ar fi”, a concluzionat Ștefănuță.