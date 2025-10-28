Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD / Ce răspunde întrebat despre Ordonanța 13, dată de Grindeanu

Președintele spune, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din 2027. Întrebat dacă își amintește despre Ordonanța 13, adoptată în 2017 de Guvernul condus de Grindeanu și care a scos în Piața Victoriei sute de mii de oameni, Nicușor Dan a afirmat că România este acum într-o „configurație politică” în care „stabilitatea nu se poate fără PSD”.

În interviul pentru Cotidianul, Nicușor Dan a spus că nu crede că „în momentul acesta” Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR se poate rupe, „cel puțin pe un interval pe care îl vedem de câteva luni, de acum încolo”.

„Sunt multe din tensiunile actuale care ar fi putut fi evitate de toate părțile. Multă lume se comportă ca și cum am fi în ecuația parlamentară din mandatul trecut, în care partidele pro-occidentale împărțeau 90% din mandate și nu 65% cum împart acum”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre „o încercare a lui Grindeanu de a-i tăia din puteri lui Bolojan”: „E o luptă de comunicare publică”

Despre conflictul din coaliție pe legea privind pensiile magistraților, amplificat de faptul că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o întâlnire separată cu șefii instituțiilor din justiție, președintele a spus că nu crede „că este ceva rău în asta”: „Eu nu cred că este ceva rău în asta. Eu cred că pe orice fel de proiect de lege, orice partid politic care are reprezentare în Parlament poate să vadă corect cu oricare dintre actorii relevanți pentru domeniul”.

Întrebat dacă nu consideră că este vorba despre o încercare a lui Sorin Grindeanu de a-i acapara sau de a tăia din puterile premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: „Evident. Adică să nu ne prefacem că nu vedem că este o luptă de comunicare publică pe multe din subiecte. Și, bineînțeles, că eu aș prefera ca aceste chestiuni să se tranșeze prin negocieri și prin discuții în interiorul coaliției. Și coaliția împreună să aibă aceste discuții cu categoriile profesionale”.

Chestionat dacă consideră că în acest moment este o competiție între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a spus că vede „o poziționare pe comunicare politică pe multe subiecte diferită între PNL și PSD (…) Eu n-am spus competiție, am spus poziționare diferită”.

Întrebat, de asemenea, dacă crede că guvernul actual prinde rotativa, adică rezistă până în primăvara anului 2027, Nicușor Dan a spus că își dorește asta.

„Bineînțeles că vor fi evaluări de miniștri în interiorul partidelor, în interiorul coaliției. Din păcate, e inevitabil ca oamenii să gândească diferit și să nu se abțină să se atace public unii pe alții. Una peste alta, pentru moment, pe voturile importante, coaliția a funcționat”, a mai spus Dan.

,,Nu văd de ce nu l-aș nominaliza pe Sorin Grindeanu premier”

Despre scenariul de a-l mai desemna premier pe Ilie Bolojan dacă va mai rămâne la Cotroceni și pentru al doilea mandat, Nicușor Dan a spus: „Ilie Bolojan conduce PNL-ul și în masura în care, în alegeri viitoare, o să fim în situația asta, desigur”.

Întrebat, de asemenea, dacă îl va desemna premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală, președintele a răspuns: „În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aș face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an și jumătate”.

Întrebat de jurnalist dacă își mai amintește Ordonanța 13, dată când Grindeanu era premier, și despre faptul că el a fost unul dintre românii care au ieșit atunci să protesteze în Piața Victoriei, Nicușor Dan a spus că acum „situația politică e diferită”.

„Îmi amintesc foarte bine. Dar, așa cum îmi amintesc totodată și configurația parlamentară din 2016-2020. Eu eram un proaspăt deputat USR.

Suntem într-o situație politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulți dintre votanții mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configurație politică în care stabilitatea este importantă și stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul”.

Nicușor Dan, „o întrebare pentru oamenii care au dreptul să gândească altfel”

Chestionat dacă pentru această stabilitate e pregătit să-l desemneze premier în 2027 pe Sorin Grindeanu dacă PSD îl va propune în mod oficial, Nicușor Dan a răspuns:

„Da. Întrebarea mea – pentru oamenii care au dreptul să gândească altfel – este care e alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Pentru că, dacă ne uităm, o să vedem că nu avem. De asta e foarte frumos când, democratic și cu valoare intelectuală, totul e foarte frumos ”când emiți opinii în spațiul public, dar în momentul în care te uiți la o realitate și o majoritate pentru o decizie, atunci trebuie să asumi asta”.