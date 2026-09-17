Nicușor Dan, oprire surpriză în drum spre Ucraina, după ce joi a anunțat numele premierului desemnat

După ce a anunțat de la Cotroceni că îl desemnează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, președintele Nicușor Dan a fost fost surprins joi seară sosind la o mănăstire din județul Suceava, în drumul său spre Ucraina, unde urmează să participe vineri la un summit.

În imaginile difuzate de presa locală, șeful statului a ajuns în cursul acestei seri la Mănăstirea Dragomirnei.

„Sunt în drum către Ucraina, am aterizat acum la Suceava, mâine dimineață plecăm. Și, fiind aici, fac o vizită Înaltpreasfinţiei Sale, de asemenea o să mă văd la Suceava cu președintele Consiliului Județean, încerc să înțeleg realitățile locului”, le-a declarat Nicușor Dan jurnaliștilor care l-au întâmpinat.

Întrebat despre reuniunea la care urmează să participe vineri în Ucraina, președintele a explicat că este vorba despre „un forum, o nouă inițiativă internațională vizând țările din regiunea carpatică. E o inițiativă europeană care cuprinde și Republica Moldova și Ucraina, și e important, pentru că cea mai mare parte din Carpați sunt în România, e important să participăm în formatul acesta”.

Summitul la care va participa Nicuşor Dan

Potrivit unei informări difuzate joi seară de Administraţia Prezidenţială, șeful statului va participa vineri, 18 septembrie, la Summitul inaugural al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitaţia Preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit Președinției, în marja acestui summit vor avea loc o serie de evenimente conexe, între care Forumul Economic Carpatic, Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităţilor locale, precum şi reuniuni privind cooperarea culturală şi conservarea naturii.

„Preşedintele României, alături de Preşedintele Ucrainei şi ceilalţi şefi de stat şi de guvern participanţi, vor deschide şi lucrările Forumului Economic”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Forumul Economic din Ucraina îşi propune să reunească reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

Reuniunea la nivel înalt are drept obiective principale coordonarea eforturilor de valorificare a potenţialului economic al regiunii carpatice, creşterea atractivităţii pentru investiţii, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, precum şi îmbunătăţirea coeziunii în regiunea carpatică.

Preşedintele Nicuşor Dan va accentua în cadrul reuniunii faptul că România deţine cel mai lung segment al arcului carpatic, reprezentând peste jumătate din suprafaţa totală a acestui lanţ muntos la nivel european, având, în concordanţă, un profil solid şi activ în cooperarea regională, potrivit sursei citate.