Nicușor Dan și partidele, discuții cruciale la Cotroceni pentru deblocarea unui proiect cu o miză de un miliard de euro

Președintele Nicușor Dan are programată joi, de la ora 12, la Palatul Cotroceni, o întrevedere dedicată Codului Urbanismului, pe care țara noastră trebuie să îl aprobe în următoarea perioadă pentru a nu pierde peste un miliard de euro, fonduri din PNRR.

La discuțiile despre Codul Urbanismului, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vor participa reprezentanți ai partidelor care au format fosta coaliție de guvernare, potrivit Admnistrației Prezidențiale.

Reprezentanții partidelor prezente la întâlnirea de la ora 12:00 sunt:

PSD: Rareș Hopincă, primarul sectorului 2;

PNL: Ciprian Ciucu, primarul General al Bucureștiului, și Florin Roman, deputat;

USR: Radu Mihaiu, deputat și fost primar al Sectorului 2;

UDMR: Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale: Gheorghe Nacov, deputat.

Întâlnirea de joi are loc în contextul în care proiectul Codului Urbanismului se află în procedură parlamentară, iar autoritățile încearcă să finalizeze forma actului normativ astfel încât acesta să poată fi transmis Comisiei Europene înaintea votului final din Parlament.

Ajuns în Parlament în iunie 2023, există mai multe puncte la care politicienii nu au reușit să se pună de acord, iar Codul urbanismului este blocat de luni de zile la Comisia de administrație publică de la Camera Deputaților. Proiectul reuni legislația ce vizează amenajările și construcțiile, pentru mai puțină birocrație.

Grupurile politice nu au căzut de acord în patru privințe, a declarat, pentru HotNews, în luna aprilie, Radu Mihaiu (USR), unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acestea sunt:

construcțiile pe plajă,

construcțiile pe spații verzi,

o parte din referendumul lui Nicușor Dan, ca autorizarea construcțiilor și a planurilor urbanistice să treacă de la Primăriile de Sector, la Primăria Capitalei,

chestiuni juridice legate de certificatele de urbanism și atacarea în instanță a autorizațiilor și documentațiilor de urbanism.

„Momentan, aș putea să spun că suntem într-un blocaj”, spunea Mihaiu la vremea respectivă.

Codul urbanismului trebuie aprobat până la 31 august 2026, pentru ca România să nu piardă peste un miliard de euro, fonduri din PNRR.

Parlamentarii se află în vacanță în lunile iulie și august și ar fi nevoie de o sesiune extraordinară pentru adoptarea proiectului de lege dacă partidele vor ajunge la un acord.