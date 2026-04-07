Nicușor Dan, reacție despre ancheta DIICOT privind pozele false publicate de Lasconi în campania electorală

Nicușor Dan a spus, marți, că „este o certitudine” că două dintre persoanele din echipa cu care a lucrat în campania electorală sunt vizate în ancheta DIICOT privind fotografiile trucate publicate de Elena Lsconi înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025.

Întrebat de jurnaliști, marți, despre legătura dintre cei care au făcut fotografiile și oamenii din echipa sa de campanie, Nicușor Dan a răspuns:

„Da, în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care, în fine… au fost subcontractate de alte firme cu care am lucrat și da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost și în filmarea de care… sau, în fine, fotografiile de care vorbim. Mai departe, este treaba procurorilor și mi-aș dori ca… e foarte bine că au ajuns până aici… cât mai curând să răspundă la întrebarea esențială: cine i-a plătit pe oamenii ăștia”.

El a spus că va merge la DIICOT dacă va fi chemat în dosarul fotografiilor false și că își dorește ca ancheta să stabilească cine i-a plătit pe cei implicați.

„Dacă voi fi chemat vreodată mă voi duce (n.r. – la DIICOT), dar nu cred ce pot eu să spun mai mult decât ce-a văzut toată lumea, că niște oameni au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a reamintit că el este cel care a depus plângere la DIICOT chiar a doua zi după apariția imaginilor în spațiul public.

Mediafax și G4Media au scris, citând surse, că presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea „dezvăluită” cu poze neclare de Elena Lasconi înaintea alegerilor prezidențiale din mai 2025 a fost o punere în scenă cu persoane care au jucat rolurile celor trei personaje. G4Media a scris că aceste persoane au fost identificate de către DIICOT și că echipa de fotografi de la compania care a realizat fotografiile cu presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta a lucrat pentru Nicușor Dan în campanii electorale, în 2024 și 2025.

Elena Lasconi şi Victor Ponta, foşti candidaţi la alegerile prezidenţiale din 2025, au vorbit pentru Cotidianul despre scandalul fotografiilor.

Lasconi a spus că a fost şi ea prezentă la DIICOT vineri, 3 aprilie, şi a susținut că nu a avut de „câştigat nimic” de pe urma publicării celor patru fotografii. Şi fostul premier şi candidat independent, Victor Ponta, a susţinut că Lasconi „a fost folosită pe post de fraieră” şi că pozele au venit de la „persoane de încredere” ale fostei şefe USR.