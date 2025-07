Nicuşor Dan: România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare şi menţinere a păcii în Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan a participat joi, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliţiei Voluntarilor”, pe tema sprijinului pentru Ucraina, în cadrul căreia a transmis că România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare şi menţinere a păcii în Ucraina şi la obiectivul de descurajare a Rusiei.

„Astăzi am participat la o reuniune foarte bună a Coaliției Voluntarilor, convocată de premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, pentru a discuta despre susținerea mai departe a Ucrainei. Am salutat participarea trimisului special al SUA, generalul (Keith) Kellogg, și a senatorilor americani (Lindsay) Graham și (Richard) Blumenthal”, a anunțat Nicuşor Dan într-o postare pe platforma X

Potrivit șefului statului, toți participanții la discuție au „transmis astăzi un puternic mesaj de unitate, disponibilitate și mobilizare, activitatea noastră comună fiind concentrată spre obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina”.

„România este pregătită să contribuie la eforturile de realizare și menținere a păcii în Ucraina și la obiectivul de descurajare a Rusiei. Continuarea sprijinului pentru Ucraina înseamnă asigurarea propriei noastre securități. Presiunea asupra Rusiei trebuie să continue, inclusiv prin sancțiuni ferme. România sprijină pe deplin adoptarea celui de-al 18-lea pachet de sancţiuni cât mai curând posibil”, a subliniat Nicuşor Dan în mesajul său.

Today I joined a very good meeting of the Coalition of the Willing convened by UK PM @Keir_Starmer and President @EmmanuelMacron to discuss further support for Ukraine. We welcomed the participation of US Special Envoy General Kellogg and Senators Graham and Blumenthal.



We all… pic.twitter.com/pS6IXq6C2z