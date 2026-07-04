Nicuşor Dan se duce la summitul NATO de la Ankara. Ce mesaj va transmite

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, în perioada 7-8 iulie, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Ankara, Turcia, a informat sâmbătă Administraţia Prezidenţială.

Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum şi o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO.

Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declaraţia Summitului.

„Liderii Alianţei se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a evoluţiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliaţii vor pune accentul pe menţinerea unităţii transatlantice şi pe reconfirmarea priorităţii acordate apărării colective”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Summit-ului sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creşterea bugetului pentru apărare şi asumarea unor responsabilităţi crescute ale Aliaţilor europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei şi efortul de consolidare operaţională şi industrială a Alianţei, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producţiei şi inovării tehnologice.

Va insista asupra consolidării apărării pe Flancul Estic

„În cadrul summitului, preşedintele Nicuşor Dan va reconfirma statutul ţării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidenţiind contribuţiile naţionale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, preşedintele României va accentua importanţa continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, preşedintele Nicuşor Dan va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

În marja participării la summit, preşedintele Nicuşor Dan va avea şi o serie de întâlniri bilaterale.

Acesta este al doilea summit NATO organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat.

În marja summitului se desfăşoară de asemenea, pe 7 iulie, Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare / NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).