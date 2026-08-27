Nicușor Dan se întâlnește joi la Chișinău cu Maia Sandu și Zelenski. 5 drone au survolat dimineață, neautorizat, spațiul aerian al Republicii Moldova

La Chișinău, Nicușor Dan va avea convorbiri tête-à-tête şi oficiale cu Maia Sandu, apoi o reuniune trilaterală cu președinta moldoveană și cu cel ucrainean, potrivit programului oficial citat de News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan ajunge joi în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Independenţei acestei țări. El va fi primit de preşedintele Maia Sandu şi va participa la parada militară de la Chişinău.

Totodată, Nicuşor Dan va avea şi o reuniune trilaterală cu Maia Sandu şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Programul transmis de Administraţia Prezidenţială include, la ora 10.00, o vizită la şantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din municipiul Cahul, iar de la 10.30 o vizită la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul.

Nicuşor Dan va fi primit, la ora 14.35, de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidenţial din Chişinău, cei doi şefi de stat urmând să aibă convorbiri tête-à-tête şi oficiale.

Trilaterală Maia Sandu-Nicușor Dan-Volodimir Zelenski

Ulterior, Nicuşor Dan va participa, de la 16.45, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

De la ora 18.45, Nicuşor Dan va avea o reuniune trilaterală cu Maia Sandu şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Cei trei şefi de stat vor face declaraţii de presă comune, de la ora 19.25, la Palatul Prezidenţial din Chişinău.

Programul preşedintelui Nicuşor Dan mai include, de la 19.50, o cină oferită de Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat „Nicolae Iorga“ din Chişinău, iar de la 21.10, participarea, alături de Maia Sandu şi Zelenski, la concertul festiv dedicat Zilei Independenţei Republicii Moldova, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Cinci drone au survolat Republica Moldova de Ziua Independenței

Ziua Independenței Republicii Moldova a început destul de tensionat.

Cinci drone au survolat neautorizat spațiul aerian al țării în noaptea de 27 august, în contextul atacurilor aeriene lansate de Rusia asupra Ucraine, potrivit Unimedia.

Potrivit Ministerului Apărării, citat de Unimedia, aparatele de zbor au fost detectate în zona de sud-est a țării, iar autoritățile au monitorizat permanent situația aeriană.

„Survolarea neautorizată a spațiului aerian al țării noastre, a avut loc în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei”, a precizat Ministerul Apărării de la Chișinău.

„Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației”, notează Ministerul Apărării.