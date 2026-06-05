Nicuşor Dan spune, după drona explodată la Constanţa, că vrea să înțeleagă „foarte bine contextul”, dar că nu a existat riscul „pentru o tragedie”

Președintele Nicușor Dan a afirmat, într-o declarație de presă susținută în Muntenegru că nu a existat riscul unei tragedii cu pierderi de vieți omenești în ce privește drona navale ucrainene care a explodat în Portul Constanța, în cursul dimineții de vineri.

HotNews a transmis în regim LIVE TEXT principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

-Pe partea marină, e un subiect nou. Voi avea mâine o discuție cu responsabilii pentru a înțelege foarte bine contextul, Pe partea aviatică, a fost mai ușor. Vom comunica public.

-(despre desemnarea lui Eugen Tomac) Să fii politician este o meserie care se învață în timp. Un politician este mai bun decât un economist care nu a avut de-a face cu politicieni tot timpul.

Dată fiind independența lui față de partidele parlamentare, cred că e opțiunea cea mai bună.

-(despre legea salarizării) Sunt mai multe paliere de discuții pe Legea salarizării. Discuția continuă, acel acord că partidele vor discuta pentru a găsi o formă comună a legii funcționează. În spaţiul public, s-a înţeles greşit că această lege a salarizării înseamnă creştere de salarii pentru toţi bugetarii. Nu ăsta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri şi diverse acte normative care prin influenţă politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, într-o lege a salarizării unitare şi prin asta, o parte din categoriile bugetare să rămână la echivalentul a ce au deja, nimeni să nu piardă şi categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câştige puţin.

-Până în 30 iunie e puţin probabil să treacă. Eu însă, pentru PNRR, sunt convins că Parlamentul are disponibilitatea de a face o sesiune extraordinară.

-(Știți ora când Ucraina a pierdut controlul dronelor?) Nu cred că am acum această informație. Riscul unei tragedii nu a existat pentru că ora despre care ne-a informat partea ucraineană a fost exact ora la care drona s-a autodetonat.

-(Aveți siguranța unei majorități pentru guvernul Tomac?) Au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul ce tip de premier să fie, guvern tehnocrat sau de politicieni, dacă e tehnocrat cum să fie secretarii de stat… Toate discuțiile astea au luat timp. Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor. Cred că am fost fair față de partidele politie, îi informam la fiecare pas și cred că este singura soluție.

-(Vor mai fi și alți consilieri prezidențiali în guvernul Tomac?) Componența și programul este o discuție care deja a început cu partidele de către premierul desemnat. Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește ca miniștri. Sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem, este decizia lui.

-Dacă cumva un guvern al predecesorilor mei eșua, exista clar o alternativă pro-occidentală. Realmente, nu există altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta. Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face, acum a fost un gest de asumare a unei realități.

-(Este posibil ca drona să fi fost deviată deliberat către portul Constanța?) Sunt analize care vor fi făcute, dar să nu mergem în zona asta.

-(Ați avut discuții cu generalul Gheorghiță Vlad?) Am avut o discuție și o să mai am una. (Vă va însoți la summitul NATO?) Am avut o discuție și o să mai am una.

-(De ce nu l-ați propus pe Sorin Grindeanu premier?) Domniile lor nu au dus raționamentul până la capăt. Când am întrebat care să fie majoritatea, raționamentul până la capăt nu l-a dus nimeni despre cine să fie majoritatea. Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern pentru că nu există altă variantă logică pro-occidentală.

-Când un lider politic spune „vrem PSD la guvernare”, trebuie întrebat cu cine. Scenariul care mie îmi place cel mai mult este ca partidele din fosta coaliție să susțină guvernul tehnocrat.

-(Aveți sub 30% încredere la un an de mandat. Cum vă explicați?) Tot timpul cetățenii au dreptate când te evaluează. Eu încerc să explic cum văd eu România. Este o nemulțumire în societate, alegerile generează așteptări, nu întotdeuana acestea au un termen potrivit de implementare.

(Cum poate preveni România alte incursiuni de drone?) Tehnologia dronelor a evoluat mult mai repede decât ne așteptam și trebuie acum să revizuim planurile. Știm acum ce echipamente trebuie să cumpărăm și am semnat deja contractele. Între timp, cerem aliaților să suplinească lipsurile noastre pentru a proteja zonele locuite. Vom avea noi capacități din Spania și Italia și sperăm că vom avea un set de capabilități proprii care să ne protejeze.

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat, nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.

Forțele navale ucrainene au confirmat că drona marină care a explodat vineri în portul Constanța le aparținea, adăugând că au pierdut controlul ambarcațiunii din cauza mijloacelor rusești de război electronic.

„În timpul îndeplinirii misiunilor în zona operațională a Mării Negre, una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj ale Forțelor Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a pierdut controlul sub influența mijloacelor de război electronic ale inamicului și s-a regăsit în apropierea coastelor României”, au transmis forțele navale ucrainene într-un scurt comunicat postat pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a scris, în cursul după-amiezii, într-o postare pe X, că armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Pe lângă drona care s-a autodistrus în portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța”, a precizat șeful statului.

„În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale”, a mai afirmat președintele Dan.