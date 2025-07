Nicușor Dan, „sfat personal” pentru copiii primiți la Cotroceni în privința studiilor în străinătate

Un grup de copiii români din diaspora a vizitat, luni seară, Palatul și Grădina Cotroceni, și au avut oportunitatea de a avea un dialog cu Președintele României. Printre altele, Dan i-a sfătuit pe aceștia să-și urmeze studiile universitare în România, notează Agerpres.

„Sfatul meu personal este să nu plecați după clasa a XII-a în Vestul Europei, ci să plecați poate cu masterat, pentru că primii ani de studii (…) sunt foarte importanți și sunt cei care te leagă afectiv de locul în care studiezi. Eu am lucrat la București trei ani și am zis că la București vreau să locuiesc. Dacă aș fi lucrat la New York, ce aș fi făcut?”, le-a spus Nicușor Dan copiiilor.

Participanți la cea de-a XVI-a ediție a Programului de Tabere „ARC”, copiii români i-au adresat șefului statului mai multe întrebări legate de relațiile României cu Republica Moldova și Ucraina și cum îi poate ajuta statul român pe copiii cetățenilor noștri din aceste țări.

„Un singur lucru important vrea să vă spun: statul român trebuie să aibă grijă de toți românii indiferent de unde trăiesc. Se întâmpla asta în practică? Nu prea în momentul ăsta… mai întâi trebuie să avem o discuție cu toții, cu părinții voștri mai degrabă”, a spus președintele, la începutul evenimentului.