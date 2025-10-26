Nicușor Dan și Ilie Bolojan participă la slujba de sfințire a Catedralei Naționale

Preşedintele Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan vor participa duminică la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale. Mâine seară, președintele îl va decora pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan sunt asteptaţi să asiste astăzi la slujba de sfinţire a Catedralei Naţionale.

Ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale a început la ora 7:30, cu Sfânta Liturghie, și va dura până la 12:30, potrivit programului oficial publicat de Basilica.ro.

Nicușor Dan va participa la slujba de sfințire începând cu ora 10.00, potrivit agendei președintelui.

De asemenea, luni, 27 octombrie, de la ora 18.00 şeful statului îi va primi la Palatul Cotroceni pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej va avea loc ceremonia de decorare a Bartolomeu I şi a Patriarhiei Române, de la ora 18.30.