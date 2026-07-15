Nicușor Dan și liderii din Europa de Sud-Est, declarație comună la Kiev: „Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră” 

Președintele Nicușor Dan și ceilalți lideri din Europa de Sud-Est reuniți miercuri la Kiev au adoptat o declarație comună în care reafirmă sprijinul pentru Ucraina și cer consolidarea apărării antiaeriene a țării, noi sancțiuni împotriva Rusiei și întărirea securității în regiunea Mării Negre.

„Securitatea Ucrainei este și securitatea noastră”, afirmă semnatarii documentului în 20 de puncte.

Declarația a fost semnată de liderii Ucrainei, României, Republicii Moldova, Albaniei, Greciei, Croației și Sloveniei, precum și de reprezentanți ai Macedoniei de Nord, Muntenegrului și Bulgariei. La summit a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Nu poate exista o pace durabilă, securitate, stabilitate și prosperitate în Europa fără o Ucraină suverană și independentă”, se arată în document.

Apărarea antiaeriană a Ucrainei, o prioritate

Declarația subliniază că întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei rămâne o prioritate.

„Reiterăm că întărirea capacităților de apărare antiaeriană ale Ucrainei rămâne o prioritate, în special prin sisteme și interceptoare capabile să contracareze rachetele balistice. Sprijinim mobilizarea resurselor financiare și a mecanismelor internaționale necesare în acest scop, recunoscând că o apărare antiaeriană mai puternică salvează vieți și protejează infrastructura critică”, afirmă liderii în declarația comună, publicată de Administrația Prezidențială.

Aceștia își exprimă și disponibilitatea de a-și consolida participarea la Coaliția de Voință, recunoscută drept un „mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei”, prin acordarea unor garanții de securitate „solide și obligatorii din punct de vedere juridic”.

„Recunoaștem activitatea importantă a Coaliției de Voință ca mecanism eficient de sprijinire a Ucrainei, inclusiv în termenii acordării unor garanții de securitate solide și obligatorii din punct de vedere juridic, și ne exprimăm disponibilitatea de a ne consolida participarea la activitatea acesteia”,

Semnatarii reafirmă totodată sprijinul pentru aspirațiile euroatlantice ale Kievului și pentru „calea sa ireversibilă” către o viitoare aderare la NATO.

Ce spun liderii despre securitatea Mării Negre

În document este subliniată și importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și globală. Liderii enumeră printre amenințările comune atacurile asupra navelor comerciale și porturilor civile, incursiunile cu drone, încălcările spațiului aerian, atacurile cibernetice și ingerințele străine.

„Subliniem importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea europeană și globală. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, atacurile asupra libertății de navigație, inclusiv împotriva navelor comerciale și a porturilor civile, atacurile cibernetice, manipularea informațiilor și ingerințele străine, atacurile împotriva infrastructurii critice, incursiunile cu drone, încălcările spațiului aerian suveran și tentativele de subminare a instituțiilor democratice au devenit provocări comune pentru regiunea noastră.

Ne angajăm să consolidăm securitatea aeriană și maritimă, capabilitățile de combatere a dronelor, conectivitatea regională, protecția infrastructurii critice, libertatea și siguranța navigației, reziliența energetică și răspunsurile coordonate la amenințările hibride, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv cu Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS)”, se arată în declarația comună.

Declarația cere și intensificarea presiunii prin sancțiuni asupra Rusiei și a economiei sale de război, precum și combaterea „flotei-fantomă” folosite de Moscova și a mecanismelor prin care sunt eludate sancțiunile.

Liderii susțin totodată continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene, inclusiv aderarea Ucrainei și Republicii Moldova.

„Salutăm deschiderea recentă a celor două grupuri de capitole de negociere cu Ucraina și Republica Moldova și sprijinim deschiderea, cât mai curând posibil, a celorlalte grupuri de capitole, pe baza principiului meritului propriu”, se mai arată în document.