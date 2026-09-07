Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru și-au dus fetița la școală în prima zi a anului școlar

Președintele Nicușor Dan a însoțit-o luni pe fiica sa Aheea în prima zi din noul an școlar, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, potrivit imaginilor transmise de televiziunea Antena3.

Cuplul prezidențial a ajuns în jurul orei 08.30 la Școala Gimnazială nr. 150 din București alături de fetița lor, care a început clasa a IV-a. Aheea mergea în fața lor și ținea în mâini un buchet de flori.

Cei trei au fost întâmpinați de numeroși jurnaliști, care i-au filmat până la intrarea în curtea școlii. Mai departe, nu au fost lăsați să intre.

În jurul lui Nicușor Dan, au fost prezenți agenții SPP. Președintele Nicușor Dan nu a făcut nicio declarație de presă.

De la ora 10.30, președintele Nicușor Dan face o vizită la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași, potrivit agendei președintelui publicată de Aministrația Prezidențială.

De la ora 15.00, are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării la Palatul Cotroceni.