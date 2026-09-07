Ședință CSAT astăzi la Palatul Cotroceni. Ora la care începe și ce se discută

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a fost convocat în ședință de către președintele Nicușor Dan, luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036 și Programul Armata României 2044.

De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026.

Pe ordinea de zi se mai află „termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României”.

„În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale”, a mai precizat Administrația Prezidențială.