Nicușor Dan: Sper ca foarte curând să termin discuțiile pentru șefia serviciilor de informații. Ce spune despre numele vehiculate

Președintele Nicușor Dan spune că atât pentru conducerea SRI, cât și a SIE a avut „o listă lungă de nume, o listă scurtă și niște discuții” și că speră ca „foarte curând aceste discuții să fie finalizate”.

El a făcut aceste declarații joi seară, la Digi24.

„Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, a afirmat Nicușor Dan.

El a spus că mulți dintre cei ale căror nume au apărut în spațiul public ca potențiali șefi ai SRI sau SIE „nu sunt foarte fericiți că numele lor a apărut”: „Sunt prieteni de-ai lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și prin asta șansele lor teoretice să scadă”.

Întrebat dacă șefii SRI și SIE vor fi numiți din rândul partidelor, președintele a spus că „cel mai bine” este să fie din afara partidelor – „oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii”.

„O să vedem ce o să iasă din discuția asta”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele are nevoie de acordul partidelor de la guvernare, cele care au și majoritate în Parlament, astfel încât numirile pentru șefii SRI și SIE să fie aprobate de legislativ.

Funcția de director civil al SRI este vacantă din iulie 2023, când Eduard Hellvig a demisionat. Serviciul este condus acum de prim-adjunctul Răzvan Ionescu. La SIE, din 2018 este director Gabriel Vlase, fost deputat PSD.