Nicușor Dan spune că a fost sfătuit să se căsătorească în campania pentru alegerile prezidențiale și explică de ce nu a făcut-o

„Se va întâmpla 100%”, a spus președintele Nicușor Dan despre o viitoare căsătorie cu partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Într-un interviu pentru Cotidianul, Nicușor Dan a fost întrebat ce se va întâmpla mai repede – o eventuală suspendare din funcție sau căsătoria. El a răspuns că se străduiește să respecte toate obligaţiile pe care le are în funcția sa „tocmai pentru a nu avea orice fel de discuţie”, potrivit Spotmedia.ro.

Referitor la căsătorie, el a spus că „desigur că se va întâmpla. Şi se va întâmpla 100%”, dar că acest pas „trebuie luat într-o perioadă de linişte şi reflecţie a vieţii tale”.

Nicușor Dan a mai spus că a refuzat să se căsătorească în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, deși i s-a sugerat că un astfel de moment ar fi benefic politic.

„Am spus nu. E o chestiune care ţine de familie. Se va întâmpla într-un moment de linişte pentru familie”, a declarat șeful statului pentru Cotidianul.

Președintele a vorbit pe tema căsătoriei cu partenera sa și în luna mai, într-o dezbatere electorală. El a spus și atunci, la România TV, că i s-a propus chiar să facă acest pas chiar în campanie, însă el nu a fost de acord : „Mi s-a spus să mă căsătoresc în campania electorală, dar am refuzat”.

Nicușor Dan este într-o relație de peste 20 de ani cu Mirabela Grădinaru, parteneră cu care are doi copii.