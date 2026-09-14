Nicușor Dan afirmă că n-are „nicio obligație” față de Pahonțu și critică din nou Recorder. „Nu poți să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu”

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în opinia lui, acuzația lansată de Recorder la adresa lui Lucian Pahonțu, cum că actualul șef al SPP ar fi fost implicat în reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă, „nu a fost probată”.

Lucian Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază (SPP) de 21 de ani, a fost acuzat de Recorder într-o investigație de presă din august că a făcut parte din forțele de represiune contra manifestanților democratici la Revoluția din Decembrie 1989 și la Mineriada din iunie 1990. Generalul a negat acuzațiile.

Luni, într-un interviu acordat Euronews, președintele Nicușor Dan a spus că articolul Recorder a fost „și tendențios, și neserios”.

„Tocmai pentru că e o chestiune extrem de serioasă, acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, și tendențios, și neserios, adică nu poți pe o chestiune așa de serioasă să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu, și cu cinci europarlamentari la o masă în Bruxelles. E o chestiune, totuși, foarte serioasă. Nu e o chestiune de bârfă”, a declarat șeful statului.

În cadrul unor precizări din septembrie, redacția Recorder a declarat că tocmai acea fotografie făcută în iunie, în care Nicușor Dan și Pahonțu apar alături de trei eurodeputați români, a fost „un imbold serios pentru jurnaliștii care dădeau târcoale subiectului” să reia contactul cu surse din zona politică de la care jurnaliștii auziseră anterior informații despre presupusa influență a șefului SPP.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială mai exact ce verificări a făcut CSAT înainte să-l propună pe Lucian Pahonțu pentru funcția de director SPP, iar răspunsul primit marchează o schimbare de poziție.

Nicușor Dan, despre articolul Recorder: „Nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește”

Președintele consideră că „o acuzație așa de serioasă trebuie probată” și că acest lucru nu s-a întâmplat.

„Pe fapte, el nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește. Cam asta am de comentat. Nu e scut (…), eu n-am nicio obligație la domnul Pahonțu, însă încerc să fiu echilibrat, corect cu toți oamenii cu care am de-a face, fie că sunt politicieni, fie că sunt șefi de instituții de stat. Vreau să fiu un om corect în toate relațiile astea, tocmai pentru a detensiona toate suspiciunile reciproce care apar între noi, ca oameni (…). Tocmai că, fiind o acuzație așa de serioasă, ea trebuie probată – și, în opinia mea, n-a fost probată”, a continuat Nicușor Dan.

Ce a spus despre mandatele șefilor de servicii secrete

Președintele a precizat că ar fi de acord o astfel de propunere, dar că este de părere că „ea nu rezolvă substanța lucrurilor”.

„Dacă va ajunge propunerea asta la mine, voi fi de acord cu ea, dar cred că ea nu rezolvă substanța lucrurilor, adică, în opinia mea, solicitarea societății românești este un control civil serios cu privire la servicii. Am avut directori de servicii care au avut cinci ani, șapte ani, opt ani, deci au avut mandatul limitat. Am avut un control civil real, serios pe servicii? N-am avut. Deci problema este de cum echilibrăm această relație, astfel încât și serviciul de informații să își realizeze obiectivele, care în mare parte sunt secrete, și societatea, prin reprezentanții ei politici, că asta este democrația, să fie sigură că nu se depășesc niște linii democratice”, a explicat președintele Dan.