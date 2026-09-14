EXCLUSIV. Palatul Cotroceni, comunicare nouă în privința generalului Pahonțu: CNSAS, nu CSAT, trebuia să-l verifice „atât la momentul numirii în funcție, cât și în prezent”

Este o schimbare de poziție față de prima declarație a lui Nicușor Dan de la Chișinău. Atunci, președintele l-a apărat necondiționat pe șeful SPP și a spus că CSAT l-a verificat pe Pahonțu „cu privire la ar fi făcut sau nu poliție politică”.

Pe 27 august 2026, Nicușor Dan a declarat la Chișinău că, în momentul numirii în funcție a șefului SPP Lucian Pahonțu, CSAT l-a verificat pe ofițer.

„Acum 21 de ani, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a făcut o verificare, inclusiv la CNSAS, cu privire la ar fi făcut sau nu poliție politică”, a spus președintele la sfârșitul lunii august.

HotNews a întrebat Administrația Prezidențială mai exact ce verificări a făcut CSAT înainte să-l propună pe Lucian Pahonțu pentru funcția de director SPP?

Într-un răspuns primit pe 11 septembrie, instituția condusă de Nicușor Dan a afirmat:

„Verificările de natura celor ce fac obiectul solicitărilor intră în sfera de competență a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, conform legislației în vigoare, atât la momentul numirii în funcție, cât și în prezent (Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității), și nu a Consiliului Suprem de Apărare a Țării”.

„A fost numit în funcție de către domnul Traian Băsescu”

În același răspuns, Administrația Prezidențială a explicat cum a fost numit Lucian Pahonțu în anul 2005 director al SPP. Este funcția pe care Lucian Pahonțu o ocupă și astăzi, după pensionare.

Palatul Cotroceni a spus:

„Directorul Serviciului de Protecție și Pază a fost numit în funcție de către domnul Traian Băsescu, Președintele României, prin Decretul nr. 1.264 din 7 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.129 din 14 decembrie 2005, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare”.

CSAT nu a răspuns

HotNews a întrebat și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) prin ce verificări a trecut Lucian Pahonțu înainte de a fi numit director al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și dacă CSAT a fost implicat în aceste verificări.

CSAT nu a răspuns la întrebări până la momentul publicării acestui articol.

Ce s-a scris, ce a spus Pahonțu și ce a afirmat Nicușor Dan

Generalul Lucian Pahonțu a reintrat în atenția publică după dezvăluirile Recorder și Snoop.

Recorder a scris că Lucian Pahonțu a făcut parte din dispozitivul de represiune în timpul Revoluției din 1989 și al Mineriadei din iunie 1990.

Președintele l-a apărat. „Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și nu am găsit nimic. Asta e analiza la momentul ăsta”, a concluzionat Nicușor Dan.

La rândul său, șeful SPP Lucian Pahonțu a negat acuzațiile.

Snoop a precizat că Lucian Pahonțu nu a respectat legea care îi cerea să depună, de 18 ani, declarația pe proprie răspundere în care să spună că nu a făcut poliție politică.

La această afirmație, confirmată de CSAT, generalul Pahonțu nu a răspuns. Referindu-se la această dezvăluire a Snoop, Nicușor Dan a afirmat, la Chișinău, că Pahonțu a fost verificat de CSAT. Punctul de vedere a fost schimbat acum de Administrația Prezidențială, în răspunsul la întrebările HotNews.

Cine a participat la ședința CSAT din 7 decembrie 2005

Potrivit unui comunicat de presă publicat de Cotroceni pe 7 decembrie 2005, la ședința care a aprobat numirea lui Pahonțu au participat următoarele persoane: Călin Popescu Tăriceanu (prim-ministru), Vasile Blaga (ministru de interne), Codruț Sereș (ministrul Economiei), Sebastian Vlădescu (ministrul Finanțelor), Monica Macovei (ministrul Justiției), Eugen Nicolaescu (ministrul Sănătății), Gheorghe Flutur (ministrul Agriculturii), Radu Timofte (SRI), Gheorghe Fulga (SIE), Eugen Bădălan (șeful Statului Major General), Sergiu Medar (consilier prezidențial) și Viorel Bârloiu (secretar CSAT).

Vasile Blaga a declarat într-o conversație cu HotNews că el este cel care l-a recomandat pe Lucian Pahonțu lui Traian Băsescu.

Blaga a susținut că a făcut recomandarea la sugestia „structurilor”, în special a lui Anghel Andreescu, fost șef SPP și superiorul lui Pahonțu când acesta lucra în Jandarmerie. În 2005, Andreescu era secretar de stat în Ministerul de Interne și adjunctul lui Blaga.

„Când recomanzi pe cineva, sunt 18-19 semnături până la ministru. Și e clar că făcuseră ei verificări”, a declarat, la începutul lui septembrie, Vasile Blaga, fost ministru de interne.

Generalul în rezervă Anghel Andreescu n-a răspuns solicitării HotNews de a transmite un punct de vedere despre afirmațiile lui Vasile Blaga.

Militarii prezenți la Revoluție care au validat numirea lui Pahonțu

HotNews le-a solicitat și altor foști membri CSAT lămuriri despre ședința în care Lucian Pahonțu a fost numit director SPP: Eugen Bădălan, Viorel Bârloiu și Sergiu Medar. Aceștia n-au răspuns solicitărilor HotNews.

Doi dintre ei – generalii în rezervă Eugen Bădălan și Viorel Bârloiu – au fost implicați în tabere opuse în evenimentele din decembrie 1989.

Bădălan a fost acuzat că a participat la actele de represiune din Arad și Timișoara, fiind urmărit penal în Dosarul Revoluției pentru omor calificat și omor deosebit de grav. În 2009, Parchetul Militar a încetat urmărirea penală pe numele său, conform unei declarații semnate chiar de Bădălan, pe 3 martie 2010, în fața procurorilor.

În schimb, generalul în rezervă Viorel Bârloiu, secretar CSAT pe vremea când Pahonțu a fost numit șef la SPP, a participat la Revoluția din Alba Iulia din postura de revoluționar – calitate confirmată inclusiv de Parlament, care în legislatura 2004-2008 a aprobat ca acesta să primească certificat de revoluționar.

„Viitorul general cu patru stele, Viorel Bârloiu, a fost mâna mea stângă în zilele Revoluției”, a spus Mihai Babițchi, considerat liderul Revoluției din Alba Iulia.

La vremea aceea, Viorel Bârloiu era maior al Armatei Române, fiind comandantul Brigăzii 5 Vânători de Munte din Alba Iulia. Între 2001 și 2006, Viorel Bârloiu a fost consilier pe securitate națională la Cotroceni și secretar al CSAT.