Nicușor Dan spune în care dintre șefii de Parchet are „mare încredere”. Când va organiza referendumul din justiție

Președintele Nicușor Dan a respins din nou ideea unui „troc politic” asupra numirilor făcute recent la șefia marilor parchete, el afirmând totodată că are mare încredere în Cristina Chiriac, numită la conducerea Parchetului General.

„N-a fost un troc politic, legea interzice. Dacă mă întrebaţi de o preferinţă a mea, am mare încredere în doamna Chiriac”, a spus șeful statului, joi, într-o emisiune la Europa FM, întrebat despre numirile controversate din justiție.

Pledoarie pentru șefa Parchetului General

Invitat să comenteze acuzele aduse Cristinei Chiriac privind faptul că nu l-a pus sub acuzare pe fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, pentru abuz sexual asupra unor elevi de la seminarul teologic din Huși, președintele a spus că lucrurile au stat cu totul altfel.

„Au fost două dosare, unul la DNA de șantaj, cel de abuz la Parchetul General. În dosarul dela DNA nu au fost minori, nu au fost abuzuri. A fost un șantaj cu niște filme pentru că acolo nu era abuz, ci un act consimțit în care nu erau minori. În dosarul de la Curtea de Apel Iași, au exista mărturii alte probe care au dus la condamnare pentru agresiune la adresa minorilor” a comentat președintele.

Nicușor Dan a spus că se așteaptă de la noii șefi ai parchetelor să dinamizeze activitatea acestora, vorbind de „un orizont de șase luni”. El s-a referit în mod special la noul șef al DIICOT, Codrin Miron.

„De la domnul Miron aștept o luptă reală cu marile rețele de trafic de droguri. Parchetele s-au ascuns după indicatori. La DIICOT, că prindeai o rețea sau un consumator tot atâtea rechizitorii se făceau. Pe mine mă interesează și zona de evaziune financiară”, a explicat președintele.

Când a fost întrebat cum explică faptul că personalități publice care l-au susținut anterior, precum Cristian Tudor Popescu sau Tudor Chirilă, l-au criticat dur pentru faptul că a acceptat propunerile Ministerului Justiției pentru conducerile parchetelor, Nicușor Dan a spus că nu-i suspectează de rea credință.

„Am fost puțin mirat că atacurile au început înainte să-mi termin explicațiile. E normal, suntem un popor latin, emoțional. După ce am avut conferința de presă, aștept ca oamenii să decanteze informațiile și să ne uităm obiectiv la datele problemei”, a spus președintele.

Referendumul pentru justiție, organizat în 30 de zile

În ce privește acuzațiile privind funcționarea defectuoasă a sistemului judiciar din documentarul Recorder, Nicușor Dan a spus că acuzațiile trebuie probate, iar acest lucru nu se poate face imediat.

„Sunt chestiuni care necesită timp și tocmai pentru că sunt serioase, sunt în atenția noastră. Ar fi bine ca asciațiile profesionale să le aibă deja documentate”, a apreciat președintele.

El a adăugat că nu a renunțat la ideea unui referendum printre magistrați, chiar dacă a acceptat deja propunerile pentru șefia Parchetelor. Consultarea urmează să aibă loc în următoarele 30 de zile.

„Parchetul este numai o parte din lumea justiției. Problemele semnalate sunt mai degrabă în zona de judecători, de aia e util să vedem. Ca orice formă de referendum, va valida sau infirma o ipoteză”, a conchis Nicușor Dan.