Procedura pentru destituirea lui Nicușor Dan, „inițiată”, anunță un partid din opoziție

Partidul SOS România, fondat și condus de europarlamentarul Diana Iovanovici Șoșoacă, a anunțat că „a inițiat procedura politică și constituțională ” pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte.

„S.O.S. România consideră că România nu mai poate fi ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului, adâncește criza politică și economică și sfidează interesul național. Demersul S.O.S. România este unul ferm, asumat și necesar”, potrivit unui anunț făcut de biroul de presă al partidului și publicat pe pagina de Facebook a Dianei Șoșoacă.

„Nu vom permite ca această inițiativă să fie confiscată politic de alte partide care mimează opoziția doar pentru imagine publică. După căderea Guvernului, urmează Cotroceniul”, se mai precizează în comunicat.

Într-un alt comunicat, publicat pe site-ul formațiunii politice, se precizează că partidul va cere opinia cetățenilor privind cererea de suspendare a lui Nicușor Dan.

„După prăbușirea Guvernului Bolojan prin votul istoric al moțiunii de cenzură, Partidul S.O.S. România anunță deschiderea unei noi etape politice și lansează o amplă consultare publică privind suspendarea președintelui României, Nicușor Dan”, potrivit comunicatului.

„Rezultatele consultării lansate vor fi centralizate de structurile partidului și vor sta la baza poziției politice pe care S.O.S. România o va adopta în perioada următoare cu privire la inițierea procedurilor parlamentare de suspendare a președintelui României prin parlamentarii S.O.S România trimiși în Parlament de cetǎțenii români”, conform sursei citate.

Precedentul Traian Băsescu. De două ori suspendat, dar niciodată demis

În România există două precedente de declanșare a acestei proceduri, de fiecare dată fiind vorba despre Traian Băsescu. El a fost suspendat de două ori din funcție de către Parlament, la distanță de cinci ani, în 2007 și 2012, însă au fost invalidate ambele referendumuri pentru demiterea sa.

Cele două referendumuri de demitere a lui Traian Băsescu au fost organizate în baza legii care prevedea o prezență la urne de cel puțin 50% din numărul persoanelor cu drept de vot.

Legea referendumului a fost modificată apoi, astfel că referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente, față de 50% plus 1, cât era prevăzut înainte.

Rezultatul referendumului este validat dacă opţiunile valabil exprimate reprezintă cel puţin 25% din cei înscrişi pe listele electorale permanente.

Cum poate fi suspendat președintele României. Ce spune Constituția

Președintele poate suspendat din funcție prin votul Parlamentului și demis prin referendum.

Procedura este prevăzută de articolul 95 din Constituție:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea preşedintelui.

Tot Constituția prevede, la articolul 98, și cine preia interimatul în cazul în care președintele țării este suspendat:

„Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă ori dacă preşedintele este suspendat din funcţie sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură, în ordine, de preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputaţilor.”

Cum se organizează și cum se validează referendumul de demitere a președintelui României

Referendumul național poate fi organizat în trei situații, conform legii:

a) revizuirea Constituției;

b) demiterea Președintelui României;

c) probleme de interes național.

Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu şi se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului, în condiţiile prevăzute la art. 95 din Constituţie.

Cetăţenii care participă la referendum au dreptul să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?”.

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei înscriși pe listele electorale permanente.