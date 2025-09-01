LIVE VIDEO Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, conferință de presă comună la baza „Mihail Kogălniceanu”: „Trăim o perioadă complicată cu presiune din partea Rusiei”

Președintele României și șefa Comisiei Europene au vizitat au efectuat luni o vizită comună la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” și în Portul Militar Constanța. De la această oră, cei doi efectuează o conferință de presă.

HotNews.ro transmite LIVETEXT principalele declarații de presă:

Nicușor Dan: Trăim o perioadă complicată cu presiune din partea Rusiei, iar solidaritatea europeană este importată. Față de această amenințare am discutat astăzi de capacitatea Europei de a se apăra.

Suntem pe flancul estic, adică partea de Europa cea mai apropiată de Rusia și aici avem provocări suplimentare și suntem la Marea Neagră care este extrem de importantă pentru România și Europa, importantă pentru că o să avem începând din 2020 România va începe să extragă gaz.

Ne bucurăm că UE a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră pe care dorim să o operalizăm cât mai curând. Ne dorim ca hubul să fie localizat în România în Constanța, la Marea Neagră.

Am vorbit despre reconstrucția Ucrainei și România și poate prin poziția geografică să contribuie la acest proces. Portul Constanța care este cel mai mare port la Marea Neagră și Dunărea care-l conectează cu vestul Europei și care reprezintă o metodă ieftină de transport.

Ursula von der Leyen: Ajutați să mențineți Europa sigură pe partea aeriană și maritimă. Sunteți un partner cheie pe flancul estic la NATO. România a demonstrat rezilență impresionată în democrație, în instituțiile sale. Ați combătut dezinfomare și manipulare cu mare succes. Rezistanți în fața intimidărilor din partea Rusiei și asta face ca reziliența noastră să fie mai puternică.

Ne trebuie o creștere a finanțării pentru Europa. Trebuie să lucrăm pe implementarea finanțării și să asigurăm sustenabilitate pe termen lung. Am fost de acord asupra 800 miliarde de euro până în 2030, parte este instrumentul SAFE, un instrument de 150 miliarde de euro și 19 state s-au înscris la program, inclusiv România.

Ursula von der Leyen, tur al țărilor aflate „în prima linie”

Ultima vizită a președintei Comisiei Europene în România datează din martie 2024. Ea a mai fost prezentă și în decembrie 2022 și septembrie 2021.

În prezent ea se află într-un tur european în „statele UE din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea”, potrivit unui anunț al reprezentanței Comisiei Europene la București.

Președinta von der Leyen a fost vineri la Riga, unde s-a întâlnit cu prim-ministra Letoniei, Evika Salina. În aceeași zi, ea a fost la Helsinki, unde s-a văzut cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo.

Sâmbătă, 30 august, președinta s-a aflat în Estonia, unde a avut o întâlnire cu prim-ministrul Kristen Michal. Președinta a purtat discuții cu forțele de apărare estone și cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, președinta von der Leyen a vizitat Polonia, unde s-a întâlnit cu prim-ministrul Donald Tusk. În aceeași zi, ea a mers la Sofia pentru o întâlnire cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov.

Înainte de a ajunge în România, von der Leyen se va deplasa la Vilnius, s-a întâlnit cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda.