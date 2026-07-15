Nicușor Dan, vizită azi, în Ucraina, la invitația lui Zelenski / Miza participării la Summitul de la Kiev

Șeful statului se deplasează în capitala ucraineană pentru a lua parte la reuniunea regională la nivel înalt care vizează sprijinul logistic și consolidarea stabilității în zona extinsă a Mării Negre.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa pe 15 iulie, la Kiev, la cea de a cincea ediţie a Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est. Vizita la Kiev are loc ca urmare a invitaţiei adresate de Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski”, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

În cadrul reuniunii de miercuri, Nicuşor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua să ofere asistenţă Ucrainei şi să contribuie la consolidarea securităţii şi rezilienţei regiunii Mării Negre şi a Europei de Sud-Est.

Lansat în 2023 pe fondul agresiunii ruse, Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est funcționează ca o platformă regională de sprijin și combatere a efectelor complexe ale războiului. Formatul vizează interese comune în securitate, economie, reziliență și combaterea amenințărilor hibride în regiunea extinsă.

Participarea preşedintelui României la acest Summit demonstrează, odată în plus, solidaritatea României cu Ucraina şi susţinerea fără echivoc a independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acestui stat, menţionează sursa citată.

Evenimentul de la Kiev pune accent pe susţinerea parcursului european pentru Ucraina şi Republica Moldova. Pe agenda discuțiilor de la Kiev se află și teme majore legate de conectivitatea regională, securitatea energetică şi rezilienţa în fața provocărilor actuale.