În ziua votului pentru soarta Guvernului Mureșan, Nicușor Dan pleacă în Cehia

Președintele Nicușor Dan face miercuri o vizită oficială la Praga, la invitația președintelui Cehiei, a anunțat Administrația Prezidențială. Vizita are loc în aceeași zi când este programat votul în Parlament pentru învestirea Guvernului Mureșan.

„Președintele României va avea cu această ocazie întrevederi cu Președintele Petr Pavel, cu Prim-ministrul Andrej Babiš și cu Președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și o întâlnire cu membri ai comunității românești”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, agenda discuțiilor va fi dedicată cooperării româno-cehe la nivel bilateral, european și Aliat, cu accent pe asigurarea securității Europei în fața amenințărilor generate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Vor fi abordate, de asemenea, teme de pe agenda europeană și dezvoltarea legăturilor economice și a investițiilor, inclusiv în domeniul industriei de apărare.

Conform agendei anunțate de Administrația Prezidențială, Nicușor Dan va fi primit de către președintele ceh, Petr Pavel, la Castelul Praga, la ora 11.30 (ora României). La 13.20 este programată o conferință de presă comună a celor doi șefi de stat.

Ulterior, la 16.20, Nicușor Dan se va întâlni cu premierul Andrej Babiš, iar apoi are programată o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Cehia (18.15). Seara, de la 20.30, șeful statului va participa la dineul oficial oferit de omologul său, Petr Pavel, și de Prima Doamnă a Republicii Cehe, Eva Pavlová.

„Ziua Z” pentru guvernul Mureșan

Tot miercuri, premierul desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, și miniștrii din cabinetul său cer votul de încredere în fața Parlamentului. Guvernul propus are nevoie de susținerea a cel puțin 233 de deputați și senatori ca să poată să primească votul de învestitură.

Votul în Parlament este programat de la ora 13.00.

Guvernul Mureșan are garantate în acest moment 170 de voturi – din partea PNL, USR, UDMR.

Într-un scenariu în care toți liberalii, toți cei 17 deputați ai minorităților și toți cei 23 de neafiliați compatibili cu condiția pusă de UDMR – ca guvernul să nu depindă de voturile AUR, SOS sau POT – ar vota „pentru”, atunci Guvernul Mureșan ar ajunge la aproximativ 209 voturi.

Cabinetul lui ar rămâne astfel la 24 de voturi distanță de pragul necesar pentru învestire.